Банковский синдикат во главе с Broadcom приступил к сбору $60 млрд на финансирование поставок ИИ-чипов для Anthropic и других компаний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сделка пока не объявлена официально.

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Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley готовятся разослать приглашения к синдикации транша Class A объемом $42 млрд. Это старший долг с обеспечением: при проблемах с платежами кредиторы по нему получают деньги первыми.

Broadcom предоставит поддержку остаточной стоимости, которая фактически страхует эту часть финансирования. Другие банки могут получить приглашения уже в пятницу, 2 октября.

Blackstone возглавляет транш Class B на $18 млрд. Это младший долг: он погашается после старшего, поэтому несет больше риска. Фонды Blackstone вложат в него $9 млрд, остальную часть транша тоже разместят через синдикацию.

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Представители Broadcom и банков от комментариев отказались. Условия формировались несколько недель. Как и в прошлой сделке Broadcom по финансированию чипов, часть старших займов, вероятно, позже рефинансируют на рынке облигаций.

В августе Bloomberg писал, что компания ищет более $60 млрд, а источники говорили, что сделка поможет Anthropic и другим компаниям получить доступ к чипам и другой ИИ-инфраструктуре.

За сделкой следят на Уолл-стрит и в Кремниевой долине: по ней оценивают, готовы ли инвесторы по-прежнему вкладываться в ИИ на фоне общественного недовольства строительством дата-центров. Broadcom стремится продавать больше чипов и оборудования для дата-центров и конкурирует с Nvidia. ИИ-компаниям, включая Anthropic, нужен все больший объем вычислительных мощностей.

Долговой рынок ИИ-инфраструктуры уже исчисляется сотнями миллиардов долларов. Основная часть денег пошла на дата-центры, но сделок по финансированию чипов и серверов становится больше. В августе Nvidia объявила о партнерстве с шестью крупными финансовыми компаниями, включая Blackstone, чтобы привлечь более $500 млрд в ИИ, в том числе для клиентов, которые покупают ее чипы.

У Blackstone есть и прямой интерес к Anthropic: инвестиция в компанию улучшила результаты частного фонда Blackstone для состоятельных клиентов, отмечает Bloomberg. Таким образом, инвестор участвует и в финансировании поставок чипов, и в капитале компании, для которой собирают деньги.

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