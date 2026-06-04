Бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге планируют превратить в гостиничный комплекс с двумя отелями категорий 4 и 5 звезд. Проект предусматривает создание 262 номеров и масштабную реконструкцию исторических корпусов.

Макет реконструкции бывшего тюремного комплекса «Кресты» на стенде Санкт-Петербурга на ПМЭФ-20266. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Управлением будущих гостиниц займется Cosmos Hotel Group. В составе комплекса появятся два объекта: четырехзвездочный отель на 136 номеров и пятизвездочный на 126 номеров. Первый ориентирован на деловых туристов и участников мероприятий, для них предусмотрены ресторан, фитнес-зал и конференц-пространство на 400 человек. Второй рассчитан на более высокий сегмент и семейных гостей, в нем запланированы SPA-комплекс, ресторан, лобби-бар и фитнес-зона.

Проект реализуется в рамках преобразования территории бывшего СИЗО в многофункциональное общественное пространство. Комплекс зданий сохраняет историческую архитектуру, при этом будет адаптирован под современные гостиничные стандарты с инженерными системами, шумоизоляцией и номерами площадью 22–25 кв. м. Отдельное внимание уделят созданию безбарьерной среды.

Инвестором проекта выступает девелоперская группа КВС, которая приобрела объект на аукционе «Дом. РФ» в начале 2025 года. Сумма сделки составила 1,13 млрд руб., а общий объем инвестиций в реконструкцию оценивается примерно в 15 млрд руб. В состав комплекса вошли 29 зданий площадью более 41 тыс. кв. м на территории около 5 га.

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Средняя стоимость проживания в будущем пятизвездочном отеле может превысить 20 тыс. руб. за ночь, при этом окончательная цена будет зависеть от инфляции и момента запуска проекта.

Эксперты туристического рынка считают, что привлекательность проекта будет определяться не столько историческим статусом «Крестов», сколько уровнем сервиса и сильным брендом. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, сама локация рядом с Финляндским вокзалом уступает по спросу центральным районам Петербурга, а интерес туристов к истории бывшего СИЗО может оказаться ограниченным.

При этом историческая составляющая может быть использована как элемент концепции — через музейные или интерактивные форматы, рассчитанные скорее на молодежную аудиторию. Однако ключевым фактором успеха останется качество гостиничного продукта и позиционирование проекта на рынке.

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