Российская косметическая компания Oomph (ООО «Лист») обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве. Суд оставил документ без движения до 24 сентября — компании необходимо подтвердить, что кредиторы были уведомлены о намерении начать процедуру.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

При этом владелец Oomph Дмитрий Азаров не считает подачу заявления сигналом о скором закрытии бизнеса. Предприниматель рассчитывает до конца года урегулировать финансовые проблемы. По его словам, судебная процедура также должна помочь в переговорах с кредиторами и партнерами.

Oomph появился после ухода британской сети Lush с российского рынка в 2022 году. Азаров до этого владел 65% российского бизнеса Lush. После ухода бренда он запустил собственную косметическую сеть, а первые магазины Oomph с декабря 2022 года начали открываться в помещениях бывших точек Lush. Производство разместили в Домодедове.

Сейчас Oomph управляет семью магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Однако финансовые показатели компании ухудшились: в 2025 году выручка ООО «Лист» сократилась на 12%, до 246,3 млн руб., а чистый убыток увеличился с 5 млн до 35 млн руб.

Среди причин финансовых проблем Азаров называл подорожание аренды, рост налоговой нагрузки и комиссии маркетплейсов. Основная часть долга компании приходится на налоги, для которых Oomph запросила у ФНС рассрочку. Кроме того, с начала года к ООО «Лист» были поданы два иска от I like IT на общую сумму 1,7 млн руб.

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С весны компания проводит сокращение расходов, в том числе уменьшила производственные затраты, и пересматривает условия аренды. По словам Азарова, большинство торговых центров согласились на уступки, поэтому сеть удалось сохранить. Сам предприниматель продолжает ежемесячно вкладывать собственные средства в бизнес.

Намерение обратиться в суд Oomph ранее разместила на «Федресурсе», но тогда Азаров называл публикацию преждевременной и отрицал планы по банкротству. Теперь предприниматель рассматривает заявление как инструмент переговоров с кредиторами и другими контрагентами.

Управляющий партнер Nordic Star Анна Заброцкая считает преждевременным говорить о неизбежном банкротстве. По ее оценке, компания еще может договориться о реструктуризации задолженности или отсрочке платежей.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что проблемы Oomph вписываются в более сложную ситуацию в офлайн-рознице, а дополнительным фактором для компании стало отсутствие конкурентных преимуществ Lush, обеспечивавших британскому бренду более высокую прибыльность и плотность продаж.

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