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Созданная после ухода Lush сеть Oomph оказалась под угрозой закрытия

Сеть магазинов косметики Oomph, созданная после ухода британской Lush из России, может прекратить работу. Управляющая компания ООО «Лист» разместила на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. При этом основатель бизнеса Дмитрий Азаров заявил, что публикация появилась преждевременно и окончательное решение пока не принято.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, сейчас компания ищет способ стабилизировать положение. Среди возможных сценариев — сокращение числа магазинов, реструктуризация и полное закрытие бизнеса. Главной задачей Азаров при этом называет сохранение бренда.

Oomph появилась в 2022 году после ухода Lush с российского рынка. Азаров, прежде управлявший российским подразделением британской сети, перезапустил часть магазинов под новым названием, сохранил концепцию натуральной косметики и наладил собственное производство в Домодедове. В результате сеть расширилась до семи точек — пяти в Москве, одной в Санкт-Петербурге и одной в Тюмени.

В 2025 году финансовое положение компании заметно ухудшилось. По данным отчетности, выручка ООО «Лист» сократилась на 12% — до 246,3 млн рублей, а чистый убыток вырос более чем в шесть раз и достиг 35 млн рублей. Долгосрочные обязательства приблизились к 61 млн рублей, а краткосрочная кредиторская задолженность превысила 53 млн рублей. В уведомлении среди кредиторов указаны налоговая инспекция № 3 по Москве и оператор торгового центра «Авиапарк».

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Азаров связал ухудшение финансового положения с ростом арендных платежей, налоговой нагрузки, комиссий маркетплейсов и других расходов. По его словам, небольшой производитель, развивающий собственное производство после ухода иностранного бренда, оказался под серьезным давлением из-за изменившихся экономических условий.

Участники рынка связывают проблемы Oomph не только с ростом расходов. После ухода Lush новому бренду не удалось быстро добиться сопоставимой узнаваемости, а часть покупателей продолжала ожидать привычный ассортимент британской сети. В результате Oomph пришлось практически заново собирать аудиторию. Давление усилили высокая конкуренция в косметическом сегменте, недостаточные вложения в продвижение и ставка на офлайн-магазины, хотя новые бренды все чаще начинают развитие с онлайн-каналов.

Юристы подчеркивают, что публикация уведомления на Федресурсе еще не означает неизбежного банкротства. После его размещения компания получает право обратиться в суд в течение трех месяцев, но за это время может урегулировать задолженность и отказаться от подачи заявления. На практике такие уведомления нередко становятся началом переговоров с кредиторами, реструктуризации долгов или подготовки к дальнейшей процедуре банкротства.

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