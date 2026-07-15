Сеть магазинов косметики Oomph, созданная после ухода британской Lush из России, может прекратить работу. Управляющая компания ООО «Лист» разместила на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. При этом основатель бизнеса Дмитрий Азаров заявил, что публикация появилась преждевременно и окончательное решение пока не принято.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, сейчас компания ищет способ стабилизировать положение. Среди возможных сценариев — сокращение числа магазинов, реструктуризация и полное закрытие бизнеса. Главной задачей Азаров при этом называет сохранение бренда.

Oomph появилась в 2022 году после ухода Lush с российского рынка. Азаров, прежде управлявший российским подразделением британской сети, перезапустил часть магазинов под новым названием, сохранил концепцию натуральной косметики и наладил собственное производство в Домодедове. В результате сеть расширилась до семи точек — пяти в Москве, одной в Санкт-Петербурге и одной в Тюмени.

В 2025 году финансовое положение компании заметно ухудшилось. По данным отчетности, выручка ООО «Лист» сократилась на 12% — до 246,3 млн рублей, а чистый убыток вырос более чем в шесть раз и достиг 35 млн рублей. Долгосрочные обязательства приблизились к 61 млн рублей, а краткосрочная кредиторская задолженность превысила 53 млн рублей. В уведомлении среди кредиторов указаны налоговая инспекция № 3 по Москве и оператор торгового центра «Авиапарк».

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Азаров связал ухудшение финансового положения с ростом арендных платежей, налоговой нагрузки, комиссий маркетплейсов и других расходов. По его словам, небольшой производитель, развивающий собственное производство после ухода иностранного бренда, оказался под серьезным давлением из-за изменившихся экономических условий.

Участники рынка связывают проблемы Oomph не только с ростом расходов. После ухода Lush новому бренду не удалось быстро добиться сопоставимой узнаваемости, а часть покупателей продолжала ожидать привычный ассортимент британской сети. В результате Oomph пришлось практически заново собирать аудиторию. Давление усилили высокая конкуренция в косметическом сегменте, недостаточные вложения в продвижение и ставка на офлайн-магазины, хотя новые бренды все чаще начинают развитие с онлайн-каналов.

Юристы подчеркивают, что публикация уведомления на Федресурсе еще не означает неизбежного банкротства. После его размещения компания получает право обратиться в суд в течение трех месяцев, но за это время может урегулировать задолженность и отказаться от подачи заявления. На практике такие уведомления нередко становятся началом переговоров с кредиторами, реструктуризации долгов или подготовки к дальнейшей процедуре банкротства.

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