Компания OpenAI заявила, что не намерена превращать ChatGPT в платформу, которая, подобно социальным сетям, будет поглощать время пользователей. Вместо погони за максимальным вовлечением и кликами, компания сосредоточена на том, чтобы сделать свой продукт по-настоящему полезным. Это стратегическое решение отличает OpenAI от многих технологических гигантов, чья бизнес-модель построена на удержании внимания пользователей.

Mariia Shalabaieva/Unsplash

Это решение призвано снизить риск создания зависимости и нездорового использования ИИ. Чтобы противодействовать этому, компания вводит новые функции. Например, во время длительных сессий ChatGPT будет предлагать пользователю сделать перерыв. Это дает людям больше контроля над временем, проведенным в приложении, и способствует осознанному использованию.

Еще одно важное изменение касается ответов на личные и чувствительные вопросы. ChatGPT больше не будет давать прямых советов на запросы вроде «Стоит ли мне расстаться с партнером?». Вместо этого, чат-бот будет задавать наводящие вопросы, чтобы помочь пользователю самостоятельно взвесить все за и против и принять собственное решение.

Бизнес-модель OpenAI основана не на рекламе, а на платных подписках. Поэтому для компании ключевым показателем успеха является не время, проведенное в приложении, а то, будет ли пользователь и дальше готов платить за использование инструмента. Если инструмент помогает решать проблемы, люди будут готовы за него платить. Еженедельная аудитория ChatGPT уже приближается к 700 млн человек — на 200 млн больше, чем в марте.

Менее очевидная цель нововведений — снизить нагрузку на сервера компании. На данный момент доходы OpenAI не покрывают все расходы, связанные с работой ЦОД и оплатой труда специалистов. Ограничение времени, проведенного пользователями в ChatGPT, помогло бы уменьшить нагрузку на вычислительную инфраструктуру.

