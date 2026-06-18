Доля ChatGPT в общей аудитории ИИ-ассистентов к концу мая 2026 года снизилась до 46,4% — минимального значения за время наблюдений Sensor Tower. Показатель впервые опустился ниже 50% еще в марте, хотя в январе ChatGPT сохранял большинство. Доля Gemini от Google к концу мая достигла 27,7%, Claude от Anthropic — 10,3%.

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Снижение доли не означает, что ChatGPT теряет пользователей. Его аудитория продолжает расти, однако Gemini и Claude расширяются быстрее. Этот период также совпал с несколькими спорными решениями OpenAI. В конце февраля компания объявила о соглашении с Министерством обороны США вскоре после того, как Anthropic отказалась снять ограничения на использование своих моделей для массовой внутренней слежки и полностью автономного оружия.

После объявления соглашения активисты запустили кампанию QuitGPT с призывом отказаться от ChatGPT. Организаторы утверждают, что к бойкоту присоединились более 4 млн человек, однако независимого подтверждения этой оценки нет. Глава OpenAI Сэм Альтман позднее признал, что поспешное заключение и объявление сделки выглядело «оппортунистически и небрежно».

Одновременно OpenAI начала пересматривать продуктовые приоритеты и направлять больше ресурсов на инструменты для программирования и корпоративных клиентов. Одной из причин стал быстрый рост Claude Code, усиливший позиции Anthropic в корпоративном сегменте. В конце марта OpenAI закрыла сервис генерации видео Sora, работа которого требовала значительных вычислительных ресурсов. Еще одним спорным решением стал запуск тестовой рекламы для пользователей бесплатных тарифов ChatGPT в нескольких странах.

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Особенно заметно различаются темпы роста мобильных приложений. По данным Sensor Tower, во втором квартале ежемесячная активная аудитория приложения Claude выросла на 640% год к году, тогда как у ChatGPT — на 62%. Однако Claude растет с гораздо более низкой базы. Его приложение насчитывало около 56 млн активных пользователей в месяц, тогда как ChatGPT в мае преодолел отметку в 1 млрд. В более широком рейтинге, который учитывает мобильную и веб-аудиторию, Gemini сохранил второе место с долей 27,7%.

Остальные крупные ИИ-ассистенты пока значительно уступают тройке лидеров. Доля каждого из таких сервисов, как Grok, Perplexity, DeepSeek и Meta AI, остается ниже 5%. Несмотря на активное внимание к Grok и китайскому DeepSeek, ни одному из них пока не удалось приблизиться к показателям ChatGPT, Gemini и Claude.

Снижение доли ниже 50% не означает, что ChatGPT теряет лидерство или аудиторию. Сервис по-прежнему значительно опережает каждого из конкурентов и продолжает привлекать новых пользователей. Однако рынок становится менее зависимым от одного продукта. Gemini укрепился на второй позиции, а Claude растет быстрее лидера, поэтому OpenAI теперь приходится бороться не только за новых пользователей, но и за сохранение прежней доли.

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