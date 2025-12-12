Пока мир спорит об этике искусственного интеллекта и восхищается чат-ботами, настоящая власть сосредоточилась в руках человека, который продает инструменты для этой революции. Газета Financial Times (FT) объявила генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга человеком года, назвав его «движущей силой масштабного бума ИИ».

Freepik

Решение редакции выглядит логичным — в октябре 2025 года Nvidia стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией, превышающей $5 трлн, а личное состояние ее основателя перевалило за $160 млрд.

История Хуанга — идеальная метафора современной технологической эпохи. Компания, начинавшая с видеокарт для геймеров, превратилась в ключевой элемент глобальной инфраструктуры. Ее процессоры сегодня — это стандарт де-факто для обучения всех крупных ИИ-моделей, от ChatGPT до Gemini, а спрос на них настолько превышает предложение, что за оборудование Nvidia идет настоящая геополитическая борьба.

FT отмечает, что Хуанг стал фигурой, влияющей не только на бизнес, но и на мировую политику — от ограничений поставок в Китай до консультаций с администрацией Трампа по стратегии развития ИИ.

Это признание совпало с другим символическим жестом — днем ранее журнал Time назвал «Человеком года» «Архитекторов ИИ», включив Хуанга в этот коллективный портрет.

