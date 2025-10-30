Американская компания Nvidia Corp. вновь установила рекорд и стала первой публичной компанией в истории, чья рыночная капитализация превысила отметку в $5 трлн. На рост акций по-прежнему влияет стремительный спрос на ИИ-чипы и решения, которые применяются крупными технологическими и облачными компаниями.

Freepik

Драйвером роста стала трансформация Nvidia из производителя графических карт в ключевого поставщика вычислительной мощности для обучения и запуска больших языковых моделей, устройств и инфраструктур ИИ.

Предыдущий рекорд Nvidia поставила в начале июля этого года, первой добравшись до отметки $4 трлн. В августе к ней присоединилась Microsoft Corporation и буквально накануне третьей в этом слитном клубе стала Apple Inc., добравшись до капитализации в $4 трлн на фоне успешного запуска новых моделей iPhone.

Высокая капитализация — важный сигнал рынку: это отражение высокой оценки инвесторами будущих доходов, доверия к бизнес-модели и способности компании диктовать условия. Для предпринимателей это означает, что технологии, используемые такими лидерами, становятся шаблоном для масштабирования и роста.

Для бизнеса важно понимать: когда компания достигает таких уровней, она не только растет сама, но и задает стандарты отрасли — это шанс и сигнальный маяк. Исходя из нынешних лидеров, внимание к развитию инфраструктуры ИИ, партнерствам и экосистемам становится конкурентным преимуществом.

Читайте также Apple превысила оценку в $4 трлн благодаря новым моделям iPhone

В России крупнейшими по рыночной капитализации компаниями остаются Сбербанк (около $78 млрд) — крупнейший банк страны с активной цифровой трансформацией, «ЛУКОЙЛ» (примерно $44 млрд) — крупный частный нефтегазовый игрок, и «Роснефть» (порядка $45 млрд) — государственная нефтяная корпорация.