Пандемийный рывок официальной дистанционной занятости постепенно сходит на нет. В 2025 году в России насчитали 968 тыс. человек, работавших удаленно, — на 21,8% меньше, чем годом ранее, когда их было 1,238 млн, следует из статистики, изученной РИА Новости.

Unsplash

До массового перехода на работу из дома рынок выглядел совсем иначе. В 2019 году дистанционно трудились примерно 215 тыс. человек. В 2020-м показатель превысил 1,2 млн, а на пике пандемии в отдельные месяцы достигал 4,5 млн.

Сегодня удаленка концентрируется прежде всего в видах деятельности, где рабочее место фактически можно заменить компьютером или другим цифровым устройством. Больше всего таких сотрудников приходится на профессиональную, научную, техническую и административную сферу — 250 тыс. человек. Еще 198 тыс. работают в области информации и связи.

В торговле дистанционно заняты 132 тыс. россиян. В образовании таких работников 64 тыс., в финансовом и страховом секторе — 56 тыс.

Распределение по квалификации показывает еще одну особенность российского рынка удаленной работы. Подавляющая часть его аудитории — специалисты высшего уровня: 656 тыс. человек. На специалистов среднего уровня приходится 149 тыс., на руководителей — 102 тыс.

Для работников более «офисных» административных и сервисных профессий такой формат встречается значительно реже. Подготовкой и оформлением документов удаленно занимаются 46 тыс. человек. В обслуживании, торговле и охране — 15 тыс.

При этом сокращение числа удаленщиков пока нельзя напрямую трактовать как отказ россиян от работы из дома. Для многих вопрос уже заключается не в удобстве удаленки, а в готовности менять работодателя ради возможности ее сохранить. На это указывают результаты январского опроса SuperJob.

Если компания полностью вернет сотрудников в офис, 36% работающих удаленно готовы уволиться. Среди женщин доля таких респондентов составляет 38%, среди мужчин — 33%.

Гибридный формат воспринимается сотрудниками спокойнее. Среди работающих по такой схеме 39% согласились бы перейти исключительно в офис, а 31% при таком требовании предпочли бы увольнение. Исследование проводилось 12–20 января 2026 года, в нем участвовали 1600 россиян.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.