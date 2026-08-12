Рынок российских ИИ-сервисов смещается от формата «вопрос — ответ» к агентам, которые сами выполняют последовательности задач. Cloud.ru рассказал «Инку», как обновил свое пространство для работы с ИИ-агентами Agents Space, запущенное еще в апреле 2026-го, и добавил в него «ГигаАгента» — автономного ассистента, который «Сбер» разработал вместе с Институтом AIRI.

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Кто такой «ГигаАгент»

«ГигаАгент» умеет работать с документами и календарем, вести переписку, искать и обрабатывать информацию, готовить отчеты и презентации. В основе — открытый проект Ouroboros. В «Сбере» называют его российским аналогом зарубежных агентных систем вроде OpenClaw, Hermes Agent и NemoClaw.

Запустить агента можно через Agents Space: Cloud.ru предоставляет инфраструктуру и модели, но не является разработчиком самого агента.

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Техника

Agents Space работает на стеке AI Factory: используются Evolution Foundation Models и облачные мощности Cloud.ru Evolution. Пользователю не нужно самостоятельно подбирать модели или настраивать серверную часть — достаточно выбрать готового агента или собрать своего под конкретный сценарий.

Это уже не первый выход Cloud.ru на рынок агентных сервисов: в апреле 2026 года компания представляла Agent Space с каталогом узкоспециализированных агентов (для рекрутинга, разработки на Python, работы с контрагентами). Нынешнее обновление добавляет к этому набору универсального агента.

ИИ-другие

«ГигаАгент» выходит на рынок, где конкуренция обостряется с каждым месяцем. Буквально за несколько дней до этого анонса похожий универсальный агент для бизнеса представил «Яндекс» — компания обещает, что он закроет от 30 до 50% задач офисных сотрудников, а запуск запланирован на сентябрь 2026 года.

За рубежом рынок автономных агентов формируют несколько игроков с разной философией:

— OpenClaw — самый известный: изначально личный проект разработчика Питера Штайнбергера под названием Moltbot, в феврале 2026 года, после перехода автора в OpenAI, вырос в полноценную платформу с претензией на роль «операционной системы для персонального ИИ».

— Hermes Agent от исследовательской лаборатории Nous Research, запущенный в том же месяце, ориентирован на разработчиков и тонкую настройку поведения агента.

— NemoClaw — не отдельный конкурент, а надстройка Nvidia поверх OpenClaw для развертывания моделей Nemotron на собственной инфраструктуре.

Среди более крупных технологических игроков к похожим продуктам движутся и Anthropic (Claude Cowork), и Perplexity (Computer), и OpenAI (ChatGPT Agent, Codex) — рынок агентов, способных не просто отвечать, а доводить задачи до результата, складывается параллельно у всех крупных ИИ-компаний.

Зачем это бизнесу

Для компаний такие инструменты потенциально применимы там, где сейчас требуется ручная работа: подготовка документов, исследование данных, рутинная переписка. Насколько «ГигаАгент» справится с этим на практике — пока открытый вопрос: массовых независимых обзоров использования агента в реальных бизнес-сценариях еще нет.

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