CoreWeave, поставщик облачных услуг для искусственного интеллекта (ИИ), подписала соглашение с OpenAI на $4 млрд для предоставления дополнительных облачных вычислительных мощностей до 2029 года. Об этом сообщает Bloomberg. Сделка должна укрепить партнерство и снизить зависимость CoreWeave от Microsoft, на которую в 2024 году приходилось около двух третей выручки компании.

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Генеральный директор CoreWeave Майкл Интратор отметил в интервью Bloomberg TV, что спрос на их услуги «поистине неутолим», а общие расходы в 2025 году достигнут $23 млрд для удовлетворения потребностей в ИИ-инфраструктуре.

Значительная часть новых мощностей будет направлена на развертывание и монетизацию ИИ. «Корпоративные клиенты вложили огромные суммы денег в вычислительные мощности и программное обеспечение. Фактически включение ИИ и использование его клиентами для повышения качества их продуктов — это, безусловно, самая важная тенденция, за которой я слежу», — добавил Интратор.

Однако ускоренные вложения могут снизить прибыль в краткосрочной перспективе. Так, CoreWeave прогнозирует операционную прибыль во втором квартале на уровне $140–170 млн, что ниже ожидаемых аналитиками $192 млн, отмечает агентство.

Ранее, перед IPO, CoreWeave заключила с OpenAI пятилетний контракт на $11,9 млрд. В рамках сотрудничества OpenAI получила долю в компании на $350 млн.