Китайский разработчик ИИ-моделей DeepSeek нанял CITIC Securities для подготовки к первичному размещению акций на технологической площадке STAR Market Шанхайской фондовой биржи, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания рассчитывает запустить процедуру IPO до конца 2026 года. Сроки самого размещения, сумма, которую планируется привлечь, и оценка стартапа при выходе на биржу пока не определены.

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Новые средства DeepSeek рассчитывает направить на разработку ИИ-моделей и расширение вычислительной инфраструктуры. Выход на биржу также должен помочь удержать исследователей. По данным Reuters, часть сотрудников уже перешла в ByteDance и Xiaomi.

Параллельно DeepSeek ищет финансирование до выхода на биржу. В июне компания привлекла около $7,4 млрд при оценке свыше $50 млрд. В августе Bloomberg сообщило о возобновлении второго раунда после паузы: стартап планировал получить почти $8 млрд. По данным Reuters, оценка DeepSeek в этом раунде может составить 500 млрд юаней, или около $75 млрд.

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DeepSeek появилась в 2023 году, а широкую известность получила в начале 2025-го после выпуска моделей, которые смогли конкурировать с решениями американских разработчиков при относительно низких затратах на использование. До привлечения внешних инвесторов стартап в основном финансировал его основатель Лян Вэньфэн через хедж-фонд High-Flyer.

Среди инвесторов DeepSeek — Tencent и государственный Национальный инвестиционный фонд индустрии искусственного интеллекта Пекина. Компания также развивает вычислительную инфраструктуру на китайских чипах Huawei, снижая зависимость от американских ИИ-ускорителей.

В материковом Китае до подачи заявки на IPO компании обычно нанимают брокера для предварительной подготовки к размещению. DeepSeek и CITIC Securities на момент публикации Reuters не ответили на запросы агентства о комментарии.

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