Индустрия долголетия постепенно ищет новых клиентов. Пока биотехнологические компании пытаются разобраться, как замедлить старение человека, похожие идеи начинают все заметнее проникать в рынок товаров и услуг для домашних животных. В новом, десятом наборе стартап-акселератора Leap Venture Studio почти все проекты объединяет одна тема — здоровье питомца на протяжении всей его жизни, а не лечение одной конкретной болезни.

Photo by Andrew S on Unsplash

Leap Venture Studio — американский акселератор для стартапов в сфере заботы о питомцах, работающий при участии Mars Petcare и Michelson Found Animals. В десятый набор программы подали заявки более 300 компаний из 40 стран — это рекорд для акселератора. Из них отобрали шесть стартапов, каждый из которых получит по $200 тыс. инвестиций и программу менторской поддержки.

Впервые к Leap в качестве нового партнера присоединился фонд TAW Ventures, основанный Джейн Лаудер (внучкой основательницы Estée Lauder и бывшим топ-менеджером компании). В отличие от многих инвесторов, работающих с товарами для животных, фонд делает ставку именно на увеличение продолжительности здоровой жизни.

Канадский стартап SoluPet разрабатывает добавки для поддержания когнитивного здоровья стареющих собак. Другая компания, LymeAlert, предлагает диагностический набор, который проверяет не самого питомца, а снятого с него клеща и позволяет получить результат примерно за 15 минут. В набор также вошли проекты, занимающиеся менее болезненными способами доставки лекарств, специализированным питанием и доступностью ветеринарной помощи.

Читайте также Братья наши дорогие: как любовь к кошкам и собакам превратилась в рынок на полтриллиона рублей

Отдельно выделяется британский проект Luna the Dental Vets. Он строит специализированные ветеринарные клиники, занимающиеся исключительно стоматологией животных. Бизнес-идея тут очевидна: многие владельцы откладывают лечение зубов питомца, когда сталкиваются со стоимостью услуг универсальной ветеринарной клиники. Luna пытается решить эту проблему за счет более узкой специализации и более доступной модели обслуживания.

Акселератор собрал из стартапов довольно характерный для рынка долголетия набор направлений. Сначала — ранняя диагностика проблем, затем профилактика, специализированное питание и более точное лечение. То есть стартапы пытаются заработать не только на болезни, но и на том, чтобы она появилась позже. Человеческая индустрия долголетия идет примерно тем же путем, хотя пока человечество, конечно, не может уверенно сообщить, что разобралось со старением. Зато рынок уже вполне готов выяснить, нельзя ли начать с собак.

Для индустрии заботы о животных эта идея имеет еще одну важную особенность: владельцы все чаще воспринимают своих любимцев как членов семьи и готовы тратить на их здоровье больше, чем раньше. На этом фоне растет спрос на профилактическую ветеринарию, персонализированное питание, диагностику и мониторинг здоровья. Leap прямо называет эту сферу одним из быстрорастущих рынков, а его портфельные компании с 2018 года привлекли более $200 млн последующего финансирования.

Читайте также Стареющие собаки могут помочь ученым найти способ замедлить старение человека

При этом у рынка есть очевидное противоречие. Современная ветеринария становится технологичнее, но одновременно — дороже. По данным Gallup и PetSmart Charities, более половины американских владельцев животных за последний год хотя бы раз отказывались от ветеринарской помощи из-за ее стоимости. Средний ветеринарный счет в США с 2020 года вырос примерно на 32%, до $392. Поэтому среди участников программы появился и социальный проект myBalto Foundation, создающий механизмы сбора средств на лечение питомцев для владельцев, которые не могут его оплатить.

В то же время в сферу заботы о животных начинают приходить те же предприниматели и идеи, которые раньше обсуждались почти исключительно в контексте людей. Недавно, например, технологический предприниматель Брайан Джонсон, известный своими экспериментами с человеческим долголетием, заявил, что хочет применить подобный подход к здоровью своей собаки. А на рынке уже работают специализированные компании, разрабатывающие препараты и методы лечения возрастных заболеваний животных.

Что это значит для бизнеса

Внутри огромного рынка заботы о питомцах формулируется новый интересный сегмент, где бизнес постепенно смещается от товаров для питомцев к услугам и технологиям, сопровождающим животное на протяжении всей его жизни.

Для предпринимателей это хороший пример более общего тренда: как только потребитель начинает воспринимать какую-то категорию как часть заботы о семье, рынок быстро переходит от базового потребления к премиальным и специализированным услугам. Сначала корм и ветеринар «когда заболеет», затем — профилактика, диагностика, персонализированное питание и мониторинг здоровья.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.