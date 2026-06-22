Банк России снизил до 14,25%, но бизнес пока не воспринял это решение как сигнал к активным инвестициям. Регулятор смягчил политику девятый раз подряд, однако на этот раз ограничился шагом в 25 базисных пунктов. Одновременно глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила об ускорении кредитования, из-за чего дальнейшее снижение ставки может быть поставлено на паузу.

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Предприниматели по-прежнему считают кредиты слишком дорогими для большинства проектов. Генеральный директор сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров считает, что более заметное снижение ставки на 0,5 процентного пункта и продолжение этого курса позволили бы приблизиться к комфортным условиям финансирования к концу года. Пока компании готовы запускать только проекты с быстрой и почти гарантированной окупаемостью, поскольку риски остаются слишком высокими.

По данным Центробанка, к концу 2025 года отношение долга к прибыли до налогообложения у крупнейших компаний поднялось до максимума со времен пандемии. Совокупная выручка этих предприятий составила 74 трлн руб., а общий объем обязательств достиг 48 трлн руб. Высокая долговая нагрузка усиливает общую осторожность бизнеса, тогда как малые и средние компании не спешат брать новые кредиты и ждут более заметного смягчения денежно-кредитной политики.

Гостиничный бизнес также не ждет инвестиционного подъема после решения ЦБ. Владелец петербургского отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы говорит о снижении туристического потока и ухудшении операционных показателей. По его словам, въездной туризм восстанавливается медленно, иностранных гостей по-прежнему мало, а крепкий рубль делает поездки в Россию менее привлекательными.

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Давление на отрасль усиливает и рост числа зарубежных поездок россиян. Выгодный валютный курс и улучшение транспортной доступности стимулируют выездной туризм, тогда как спрос на поездки по России ослабевает. Положение гостиничного рынка осложняют и сохраняющиеся проблемы в Краснодарском крае.

Замедление деловой активности фиксирует и сам регулятор. В июне индекс бизнес-климата опустился до уровней конца 2022 года. Эксперты Банка России также отмечают продолжающееся охлаждение рыночного сектора экономики.

Основатель «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев воспринимает снижение ставки на четверть процентного пункта скорее как обозначение тенденции, чем как решение, способное изменить планы компаний. По его оценке, кредиты формально остаются доступными, но их стоимость по-прежнему слишком высока. Поэтому бизнес откладывает масштабирование и запуск долгосрочных проектов и будет готов вернуться к активному кредитованию только после заметного улучшения условий.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5–5,5%. Регулятор считает, что в среднесрочной перспективе проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Банк России также допускает, что бюджетный дефицит может сохраняться до 2029 года, и не исключает более жесткой денежно-кредитной политики по сравнению с базовым сценарием.

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