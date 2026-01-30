Рост цен на жилье, дорогие кредиты и завершение льготных ипотечных программ привели к замедлению темпов строительства в России и сокращению числа новых проектов. Согласно данным Росстата, ввод жилья как в сегменте индивидуального строительства, так и в многоквартирных домах в 2025 году снизился примерно на 5%. На этом фоне эксперты выделяют три ключевых тренда, которые будут формировать отрасль в 2026 году. Подробности — в распоряжении «Инка».

Замедление и новые приоритеты

Снижение спроса ощущается прежде всего в жилищном строительстве. Как отмечает директор по продажам компании РОКВУЛ Роман Карташев, спрос на тепло- и звукоизоляцию за первые десять месяцев 2025 года упал примерно на 10% из-за осторожности инвесторов и высокой ключевой ставки. При этом инфраструктурные и социальные проекты продолжают поддерживать рынок.

Рост цен на стройматериалы замедлился, но производители сталкиваются с ростом издержек из-за удорожания энергии, логистики и кредитов. Ожидается, что в 2026 году давление на цены усилится из-за повышения НДС и потенциального оживления спроса в случае снижения ключевой ставки, которая сейчас составляет 16%. По мнению аналитиков, при снижении ставки до 12−14% может произойти новый всплеск активности, но успешными будут те игроки, которые адаптировались к новым условиям.

Тренд 1: Экология как норма

Интерес к экологичным материалам устойчиво растет и получит дополнительный импульс в 2026 году. Это связано с несколькими факторами: государственной политикой, закрепляющей «зеленые» стандарты в строительстве, усилением конкуренции среди застройщиков и изменением поведения покупателей.

По данным исследований, сегодня уже 16,5% покупателей учитывают энергоэффективность и экологичность материалов при выборе жилья, тогда как несколько лет назад таких было лишь около 3%.

Важным аспектом становится рециклинг. Согласно исследованию РОКВУЛ, 79% девелоперов уже передают часть строительных отходов на переработку, а 41% компаний без таких программ готовы их внедрить. Экологичность постепенно перестает быть нишевой темой и становится стандартом рынка.

Тренд 2: Акустический комфорт как необходимость

На фоне общего роста стоимости квадратного метра покупатели стали более требовательными к качеству жизни. Тишина и акустический комфорт превращаются из дополнительной опции в обязательный критерий для жилых и коммерческих помещений.

Это подтверждается исследованиями: по данным опроса РОКВУЛ и hh.ru, 31% россиян испытывают головную боль на работе из-за шума, а 36% отмечают падение концентрации.

Рост доли open-space офисов, достигающей в крупных городах 40%, и гибридный формат работы усиливают потребность в специальных акустических решениях. Люди все чаще хотят возвращаться домой не только в визуально приятное, но и в тихое пространство.

Тренд 3: Безопасность во главе угла

В 2026 году вопросы пожарной и химической безопасности строительных материалов окажут еще большее влияние на выбор как девелоперов, так и конечных потребителей. С 2025 года введена обязательная маркировка для ряда стройматериалов, что призвано снизить долю контрафакта на рынке.

Параллельно растет осведомленность покупателей: по данным «народного рейтинга», 70% россиян внимательно изучают горючесть и токсичность продукции.

Потребители все чаще отдают предпочтение натуральным материалам, таким как каменная вата, которая не горит и не выделяет токсичных веществ, в отличие от некоторых полимерных утеплителей, вызывающих сомнения у покупателей. Безопасность становится не просто формальным требованием, а одним из ключевых факторов доверия к бренду и продукту.

