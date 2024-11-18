Стоимость ЖКУ в новостройках постоянно растет — девелоперы закладывают в проекты все больше различных сервисов и технологий. Эти факторы, а также санкции и дефицит рабочей силы сказываются на цифрах квитанций от управляющих компаний.

В последнее время для покупателей жилья значительную роль в выборе недвижимости играет форма управления домом и управляющая компания, которая будет их обслуживать. Также важными факторами стали реализованные цифровые решения: используются ли в проекте технологии умного дома, установлено ли умное видеонаблюдение и видеодомофон, отметили в компании Doma.ai.

«В недавно проведенном исследовании выяснилось, что в 2024 году россияне поместили технологии умного дома на пятое место по значимости при выборе недвижимости в сегменте новостроек экономкласса, а в домах бизнес-класса — уже на третье место», — сообщила директор по продукту Doma.ai Анна Боярских.

В премиальных проектах часто встречаются центральное кондиционирование, климат-контроль, встроенные в пол конвекторы, цифровая экосистема с мобильным приложением, BLE-метки для доступа на территорию, частные парки с цветочными композициями, скульптурами и фонтанами и расширенный консьерж-сервис.

Услуги управляющей компании в проектах класса комфорт обходятся в 30–40 руб. за 1 кв. м, в комплексах бизнес-класса — в 75–150 руб. за 1 кв. м, в премиальных новостройках — 125–250 руб. за 1 кв. м, а в элитных домах могут достигать 1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, сообщил управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. При этом управляющая компания распределяет расходы на эксплуатацию между собственниками квартир пропорционально площади их жилья.

Чаще всего единственный способ сэкономить на стоимости коммунальных услуг — это тратить меньше ресурсов (вода, свет, газ) или отказаться от дополнительных услуг. «Но большинство расходов утверждает общее собрание собственников. Мнение одного жителя, не заинтересованного в той или иной опции, ни на что не влияет»,— добавил Сырцов.

Эксперты отмечают, что смена управляющей компании не всегда приводит к снижению расходов или повышению качества обслуживания дома. Ее компетенции можно оценить только на практике. Менять УК можно не чаще одного раза в год. Для этого необходимы 50% голосов собственников плюс еще один голос.

По закону тариф на содержание и ремонт дома не может меняться чаще одного раза в год. Обычно повышение цен происходит в конце отчетного периода и обосновывается, например, увеличением фонда оплаты труда работников, подорожанием расходных материалов или более частой уборкой.

За последние несколько лет на рост тарифов существенно повлияли действующие санкции. Например, управляющим компаниям пришлось искать замену противогололедным реагентам. Кроме того, остро стоит вопрос со сложной техникой.

Так, на объектах премиального сегмента часто устанавливались европейские и американские лифты, датчики и инженерное оборудование, найти комплектующие для которых сегодня трудно.

Кризис на рынке труда также стал серьезной проблемой для отрасли ЖКХ. По данным исследования «Авито Работы», средние зарплаты в этой сфере за последний год увеличились на 13%. Из-за высокой конкуренции за сотрудников управляющие компании вынуждены предлагать новые льготы — социальный пакет, регулярные премии, улучшенные условия труда, что в конечном итоге сказывается на затратах жильцов.

Напомним, что каждому собственнику квартиры, по закону, принадлежит не только она, но и доля в праве в общедомовое имущество. Жильцы могут сдавать нежилые помещения в аренду или отдавать фасады под рекламу. Потратить полученные деньги можно на ремонт дома, оплату коммунальных услуг, благоустройство и другие домовые нужды.