Рынок коммерческой недвижимости Москвы ожидает значительный спад к концу 2026 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании CMWP. Так, объем ввода офисов в столице сократится на 51%, до 360 тыс. кв. м, торговых центров — на 71%, до 76 тыс. кв. м, а складов (в Москве и Подмосковье) — на 29%, до 1,2 млн кв. м.

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Основные причины — высокая ключевая ставка ЦБ, удорожающая заемное финансирование, и рост строительных издержек, пояснила руководитель аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Девелоперы в такой ситуации откладывают сроки вывода на рынок своих объектов, добавила она.

В офисном сегменте заметное сокращение объемов нового строительства будет происходить на фоне острого дефицита свободных площадей из-за высокого спроса, отмечает директор департамента аналитики консалтинговой компании Nikoliers Людмила Герлиц.

Большинство помещений продаются на этапе строительства, и к вводу объектов свободных площадей почти нет, добавила она. В 2025 году только 29% из 667 тыс. кв. м офисов остались доступны для покупки.

Складской рынок, напротив, охлаждается после трехлетнего бума: онлайн-ретейлеры, ключевые арендаторы, оптимизируют логистику, сдавая площади в субаренду. Однако после потенциального смягчения денежно-кредитной политики объемы ввода к концу 2027 года могут вырасти, отмечает партнер NF Group Константин Фомиченко.

По подсчетам CMWP, объем нового строительства складов по итогам 2027 года вырастет до 1,5 млн кв. м, что на 25% больше, чем в 2026 году.

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Торговые центры испытывают наибольшее давление из-за геополитических факторов и перехода потребителей к онлайн-покупкам. Новые проекты практически не запускаются, а операторы сталкиваются с нехваткой качественных арендаторов из-за сокращения новых брендов. По данным CMWP, в 2025 году их число снизится на 57%, до 22.