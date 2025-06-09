Инженер и бизнесмен Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, выступил на «Форуме будущего — 2050» в Москве, назвав российскую столицу лучшей в мире и раскритиковав искаженное восприятие России на Западе. Он также прокомментировал конфликт сына с президентом США Дональдом Трампом.

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«Россия прекрасна, она просто потрясающая. И я уверен, что Москва — это главный город, столица мира», — заявил Эррол Маск.

Он отметил, что западные СМИ создают ложное представление о России, и рассказал, как его отговаривали от поездки, предупреждая об опасности. «Первое, что я увидел, — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом», — добавил он.

Эррол Маск также похвалил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявив, что он «всегда выступает как победитель», и выразил желание поучиться лидерству у президента России Владимира Путина, которого назвал впечатляющим руководителем.

Еще 8 июня, комментируя ссору Илона Маска с Трампом, Эррол Маск заявил, что работа в Белом доме вызвала у сына посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). «Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. И потом в конце концов остались только он и Трамп», — сказал отец миллиардера.

По его словам, Илон, стремясь к экономии бюджета США, столкнулся с политическими реалиями, где компромиссы неизбежны. Эррол ранее также отметил, что сын ошибся и предсказал победу президента в их споре.

Конфликт с Трампом начался в начале июня, когда бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект президента, назвав его «отвратительным и мерзким». Трамп ответил, что Маск «сошел с ума» и был «на исходе» в администрации, после чего его попросили уйти.

Публичные споры Маска, включая его политические высказывания и обвинения, усилили давление на репутацию и бизнес Tesla. Reuters ранее сообщило, что в 2025 году рыночная капитализация компании сократилась на 29,3% ($380 млрд) до $917 млрд, что опустило Tesla с восьмого на десятое место в мировом рейтинге.

Илон Маск также признался, что сам нанес наибольший ущерб своей репутации.