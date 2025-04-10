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ЕС отложил введение пошлин вслед за Трампом

ЕС отложил введение пошлин вслед за Трампом

Европейский союз вслед за США отложил введение «ребалансирующих» пошлин на американский импорт на 90 дней, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Фото: Unsplash

«Мы приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Пока мы завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней», — написала она.

Глава ЕК отметила, что в случае провала переговоров ответные пошлины все же будут введены. «Подготовительная работа по дальнейшим контрмерам продолжается. Как я уже говорила ранее, все варианты остаются на рассмотрении», — добавила фон дер Ляйен.

Так председатель Еврокомиссии отреагировала на решение американского лидера поставить на паузу вступление в силу повышенных пошлин на срок до 90 дней и установить «существенно сниженные взаимные пошлины в течение этого периода в размере 10%».

Трамп отметил, что «более 75 стран» вызвали представителей Соединенных Штатов для разъяснения ситуации с решением Трампа и «не предприняли никаких ответных мер», поэтому он решил перенести срок вступления в силу новых сборов.

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Накануне страны Европейского союза приняли «ребалансирующие» пошлины на американские товары на €22 млрд. Сбором от 10 до 25% должен был облагаться ряд позиций, включая табак, мотоциклы, мясо птицы, сталь и алюминий.

Первый пакет европейских пошлин должен был вступить в силу 15 апреля, а вторая часть — с 16 мая. Импортные пошлины на некоторые другие товары, в том числе на соевые бобы и орехи, планировалось начать взимать с 1 декабря.

За день до этого, 8 апреля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что 17 апреля приедет с визитом в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом введенные им пошлины. Фон дер Ляйен поддержала эту инициативу и заявила, что Мелони способна посодействовать восстановлению диалога между ЕС и США.

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