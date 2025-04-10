Европейский союз вслед за США отложил введение «ребалансирующих» пошлин на американский импорт на 90 дней, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

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«Мы приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Пока мы завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней», — написала она.

Глава ЕК отметила, что в случае провала переговоров ответные пошлины все же будут введены. «Подготовительная работа по дальнейшим контрмерам продолжается. Как я уже говорила ранее, все варианты остаются на рассмотрении», — добавила фон дер Ляйен.

Так председатель Еврокомиссии отреагировала на решение американского лидера поставить на паузу вступление в силу повышенных пошлин на срок до 90 дней и установить «существенно сниженные взаимные пошлины в течение этого периода в размере 10%».

Трамп отметил, что «более 75 стран» вызвали представителей Соединенных Штатов для разъяснения ситуации с решением Трампа и «не предприняли никаких ответных мер», поэтому он решил перенести срок вступления в силу новых сборов.

Накануне страны Европейского союза приняли «ребалансирующие» пошлины на американские товары на €22 млрд. Сбором от 10 до 25% должен был облагаться ряд позиций, включая табак, мотоциклы, мясо птицы, сталь и алюминий.

Первый пакет европейских пошлин должен был вступить в силу 15 апреля, а вторая часть — с 16 мая. Импортные пошлины на некоторые другие товары, в том числе на соевые бобы и орехи, планировалось начать взимать с 1 декабря.

За день до этого, 8 апреля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что 17 апреля приедет с визитом в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом введенные им пошлины. Фон дер Ляйен поддержала эту инициативу и заявила, что Мелони способна посодействовать восстановлению диалога между ЕС и США.