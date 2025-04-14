Евро поставил под сомнение роль доллара США как «тихой гавани», сообщает Bloomberg. Европейская валюта показывает самый стремительный рост за последние полтора десятилетия, а хедж-фонды нацелены на показатель в $1,2 за евро в ближайшие месяцы.

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Евро становится главным бенефициаром ослабления доллара, поскольку инвесторы пересматривают роль американской валюты в мировой финансовой системе после того, как президент США Дональд Трамп развязал торговую войну.

По данным Depository Trust & Clearing Corporation, три из четырех опционных контрактов, купленных в пятницу, были на дальнейший рост евро.

Агентство отмечает два основных фактора, влияющих на укрепление евро:

американские пошлины, на каком бы уровне они ни были установлены, сократят положительное сальдо торгового баланса Европы с США, а значит, меньше доходов будет инвестировано в долларовые активы;

увеличение государственных расходов, которое ожидают в Германии с приходом к власти новой коалиции, должно смягчить негативный эффект пошлин на экономику Евросоюза.

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Не все эксперты считают, что рост евро будет долгосрочным. Однако валюта унаследовала часть традиционной роли доллара как средства сбережения, поскольку растет обеспокоенность по поводу экономики США и, соответственно, американской валюты, пишет Bloomberg.

«Я действительно вижу в среднесрочной перспективе структурные изменения в пользу евро в вопросе того, что является тихой гаванью, а что нет», — сказал агентству эксперт компании Russell Investments Ван Луу.