Российский финтех-стартапов привлек в 2025 году в 3,6 раза больше инвестиций, чем годом ранее, но число сделок выросло лишь с 10 до 15. Средний чек вырос в 2,4 раза — с 37,2 млн до 89,7 млн руб., но медианный показатель увеличился гораздо скромнее: с 12,5 млн до 15 млн руб. ФРИИ и Акселератор ВТБ посчитали, что рынок становится более избирательным и капитал смещается к проектам с доказанной бизнес-моделью.

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Главная причина разрыва — одна крупная сделка на 900 млн руб. с «Цифровыми привычками». Она оказалась больше совокупного объема всех остальных сделок 2025 года. Поэтому средний чек в данном случае плохо описывает типичную инвестицию: сам исследовательский отчет называет число сделок более надежным индикатором состояния небольшого российского финтех-рынка.

Всего в финтехе в последние годы заключалось около 10–16 инвестиционных сделок в год. Из-за небольшой выборки одна или несколько крупных инвестиций способны радикально изменить картину по объему капитала. В 2025 году 71% инвестиций пришелся на банковское ПО и инфраструктуру, еще около 11% — на кредитование.

При этом меняется структура самих раундов. Доля ранней стадии инвестиций по количеству сделок сократилась с 38% в 2022 году до 7% в 2025-м, а доля раундов A выросла до 40%. В 2025 году 12 из 15 сделок пришлись на уже посевную стадию и A. За пять лет исследователи насчитали всего три раунда B и четыре сделки на стадиях C+. Они связывают это как с тем, что часть компаний еще не дошла до стадии масштабирования, так и с возможным неполным раскрытием поздних сделок.

Еще заметнее смещение в сторону корпоративного рынка. 14 из 15 профинансированных в 2025 году проектов были B2B-решениями, тогда как чистый B2C-проект оказался всего один. Среди представленных в исследовании направлений — отраслевые SaaS-сервисы, решения для недвижимости, платежная инфраструктура и финансовые сервисы для бизнеса.

При этом стартапы не только привлекают деньги, но и показывают очень разную динамику выручки. В обновленный каталог ФРИИ и Акселератора ВТБ вошли 92 финтех-решения с выручкой от 1 до 500 млн руб. и сроком работы до 10 лет. У 74 юридических лиц, раскрывших данные за 2025 год, совокупная выручка составила 8,5 млрд руб., медианная — 59 млн. Медианный рост выручки составил 24%: 49 из 71 компании с сопоставимыми данными выросли, 22 сократили выручку, а 11 более чем удвоили ее.

И даже внутри относительно небольшого сегмента разброс результатов велик. Десять крупнейших компаний каталога обеспечили 42% совокупной выручки, а нижний квартиль по динамике потерял около 20% выручки против роста на 62% у верхнего. Для инвестора это означает, что одной принадлежности к быстрорастущему финтех-сегменту недостаточно — важны уже достигнутый масштаб и скорость дальнейшего роста.

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Одновременно меняется и то, что именно финтех продает бизнесу. Одним из основных направлений исследователи называют встроенные финансы: платежи, рассрочки, страхование и другие финансовые функции появляются непосредственно внутри маркетплейсов, сервисов доставки, такси и отраслевых платформ. Конкуренция в таком сценарии идет уже не только между финансовыми приложениями, а за место в конкретном пользовательском или бизнес-процессе.

Другой заметный сдвиг — переход от отдельных экспериментов с ИИ к его использованию внутри операционных процессов. В исследовании среди направлений развития финтеха выделены ИИ-агенты, кредитный скоринг, управление рисками и автоматизация операций. Параллельно меняется платежная инфраструктура: рядом с картами развиваются QR-коды, банковские pay-сервисы, электронные кошельки и биометрия. Исследователи также выделяют универсальный QR-код и цифровой рубль как факторы дальнейшей перестройки платежных сценариев.

Что это значит для бизнеса

Для финтех-стартапов рынок перестает быть пространством, где достаточно привлечь первый раунд и проверить гипотезу. При небольшом количестве сделок капитал концентрируется вокруг проектов, способных показать выручку, работающую бизнес-модель и понятный путь к масштабированию. Особенно заметен спрос на B2B-решения, которые можно встроить в существующие процессы компаний.

Для банков и других корпораций это, в свою очередь, расширяет роль стартапов, они становятся не только источником отдельных технологий, но и способом быстро получить готовое решение под конкретную задачу. При этом конкуренция идет одновременно за инвестиции, корпоративных заказчиков и место внутри уже существующих цифровых экосистем.

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