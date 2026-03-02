Российские игроки финансового технологического сектора подвели итоги 2025 года: совокупная выручка ста крупнейших компаний отрасли увеличилась на 15,5% и достигла 282,7 млрд руб. Соответствующие данные обнародовало аналитическое агентство Smart Ranking, изучившее состояние рынка.

Полученные результаты приобретают особый вес на фоне скромных макроэкономических показателей. Для сравнения: валовой внутренний продукт страны за тот же период прибавил лишь 1%, а доходы полусотни крупнейших открытых акционерных обществ в первой половине года застыли на уровне 2024-го (подсчеты рейтингового агентства АКРА).

Мировой финтех демонстрирует схожую динамику. Согласно прогнозам Mordor Intelligence, в ближайшую пятилетку среднегодовой прирост отрасли составит 15,27%. Драйвером же отечественного рынка эксперты Smart Ranking называют углубляющуюся цифровизацию хозяйственной жизни.

Кто оказался в тройке самых доходных

Безусловным лидером по объему выручки стал сервис «ЮMoney», заработавший 27,55 млрд руб., что на 15,89% превосходит результат предыдущего года. Платформа предоставляет возможность выпуска виртуальных карт, оплаты жилищно-коммунальных услуг, совершения платежей в интернет-магазинах и настройки онлайн-касс для предпринимателей.

Серебряным призером оказалась компания «Тензор» — создатель системы Saby. Предварительные данные свидетельствуют о ее доходах в размере 22,1 млрд руб., что означает прирост более чем на четверть (26,51%). Замыкает тройку сервис для заправки автомобилей с безналичной оплатой Benzuber, чьи поступления составили 16,035 млрд, хотя здесь зафиксировано небольшое падение (минус 1,29%).

Кто задает тон по направлениям

Самую весомую долю рынка (21,91%) удерживают платежные сервисы. Их совокупная выручка достигла 63,7 млрд рублей, показав рост на 23,4%. В Smart Ranking объясняют такую динамику двумя факторами: во-первых, люди все чаще совершают покупки онлайн, во-вторых, малый и средний бизнес активнее подключает эквайринг и прочие цифровые инструменты для приема платежей.

Следом за лидером расположилась группа разработчиков программного обеспечения и создателей цифровых платформ. Их совокупная выручка достигла 55,2 млрд рублей, что соответствует почти 19% доли рынка. Годовой прирост в этом сегменте составил 9,74%. Третью строчку заняли приложения для управления личными финансами, заработавшие 40 млрд рублей (13,74% рынка) и показавшие рост на 10,33%.

Самым же быстрорастущим направлением оказались сервисы денежных переводов. Здесь зафиксирован взрывной рост на 40,55%. Правда, в общей структуре рынка этот сегмент пока занимает скромные 5,45%. Аналитики объясняют такую динамику активностью систем трансграничных переводов, которые, вопреки санкционным барьерам, продолжают расширять возможности для движения финансовых потоков.

Эксперты обращают внимание на разнонаправленную динамику внутри рынка. Если сегмент переводов рванул вверх на 40%, то B2B-сервисы довольствовались лишь 5,89% прироста. Хотя в абсолютных цифрах они собрали 34,9 млрд руб., заняв 12% рынка. Замедление аналитики связывают с насыщением ниши услуг для самозанятых и фрилансеров, где ведущие компании уже прошли пик активного роста и вступили в период стабилизации.

Куда движется отрасль

Как отмечают в Smart Ranking, 2025 год принес не только финансовые результаты, но и смену подходов. Инструменты искусственного интеллекта наконец перестали быть просто модным словом: бизнес научился использовать их адресно — для маршрутизации транзакций, автоматизации рекрутинга и проверки кода.

Одновременно рынок повернулся в сторону специализации. Участники больше не стремятся закрывать все потребности клиентов разом, а сосредоточиваются на точечной работе с конкретными категориями пользователей.

По мнению участников рынка, жестче всего по отрасли ударили налоговые новации. Алексей Одедесион из А3 делится опытом: с 1 января 2026 года его компания впервые за 15 лет существования столкнулась с необходимостью платить НДС по ставке 22% на свои базовые услуги. Это потребовало экстренного пересмотра финансовой модели и активного поиска резервов для компенсации выпадающих доходов.

Дмитрий Поликарпов из Robokassa дополняет картину: адаптация затронула все слои бизнеса — от IT-инфраструктуры до клиентских коммуникаций.

Кроме того, Все больше компаний делают ставку на биометрию. Технологии распознавания личности проникают в расчетные сервисы и системы защиты от цифровых угроз.

Чего ждать в ближайшее время

Мнения участников о перспективах разделились. С одной стороны, в Smart Ranking прогнозируют плавный подъем на 15–20% благодаря вероятному смягчению денежно-кредитной политики и продолжающейся цифровизации торговли.

С другой — ряд игроков предрекает торможение из-за разогнавшейся инфляции и возросшего фискального бремени. Впрочем, не исключают они и рывка, если отрасль предложит прорывные технологические новинки или привлекательные инвестиционные продукты, способные завоевать массового потребителя.

