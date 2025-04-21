Декларацию по туристическому налогу за 1 квартал 2025 года необходимо представить не позднее 25 апреля, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это произойдет впервые с момента введения обязательного платежа.

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Документ должны подать организации и граждане, оказывающие услуги по временному размещению в объектах, включенных в соответсвующий реестр. Сейчас в нем более 23 тыс. действующих гостиниц, отелей, баз отдыха и других объектов.

Туристический налог начал действовать более чем в 750 муниципалитетах России с 1 января 2025 года. Он пришел на смену действовавшему ранее в порядке эксперимента курортному сбору.

Этот налог относится к категории местных, поэтому регионы принимают решение о его введении по своему усмотрению.

Минимальная сумма налога составляет 100 руб. за каждые сутки проживания, а максимальная — 1% от стоимости размещения. Власти также предусмотрели постепенное увеличение размера обязательного платежа, который достигнет 5% к 2029 году.

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Ранее организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» написала письмо в Госсовет, где попросила отменить расчет туристического налога по минимальной ставке в размере 100 руб.

По данным организации, с введением турналога хостелы, стоимость проживания в которых не превышает 1 тыс. руб., стали включать сумму платежа в цену суточного размещения, что привело к оттоку постояльцев. Они, в свою очередь, начали нелегально арендовать квартиры или апартаменты у местных жителей.