Epic Games объявила о долгожданном возвращении культовой игры Fortnite в официальный магазин приложений Apple для американских пользователей. Помимо App Store, игра также снова доступна в собственной платформе Epic Games Store и альтернативном магазине AltStore.

Фото: Vjeran Pavic/The Verge

В августе 2020 года Apple исключила Fortnite из своего магазина приложений после того, как Epic Games намеренно нарушила правила платформы, внедрив альтернативную систему внутриигровых платежей, позволяющую избежать комиссии Apple в 30%.

Этот шаг спровоцировал масштабное судебное разбирательство, которое завершилось прецедентным решением — суд обязал Apple разрешить разработчикам направлять пользователей на внешние платежные системы.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини еще в январе 2024 года предложил Apple «мирную инициативу», заявив, что если Apple распространит бескомиссионную модель платежей на все регионы, компания вернет Fortnite в глобальный App Store и прекратит все текущие и будущие судебные иски по этому вопросу.

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9 мая 2024 года Epic Games через свой шведский разработческий аккаунт официально подала заявку на публикацию Fortnite в американском App Store. Однако на прошлой неделе возникли новые осложнения — Apple временно заблокировала обновление, что также привело к недоступности игры в альтернативных магазинах приложений в ЕС. В ответ Epic 16 мая обратилась в суд с просьбой о вмешательстве.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс в своем постановлении отметила, что Apple «полностью способна решить этот вопрос без дополнительных слушаний». Уже 21 мая компании объявили о достижении соглашения, что позволило Fortnite вернуться в американский App Store.

В честь возвращения Epic Games запустила специальную акцию: игроки, использующие собственную платежную систему Epic в Fortnite, Rocket League или Fall Guys на PC, iOS, Android и веб-платформе, получают 20% кэшбэка в виде внутриигровой валюты Epic Rewards. В iOS-версии это предложение отображается при выборе способа оплаты V-Bucks.

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Пользователи iOS могут столкнуться с двухэтапной загрузкой: первоначальное скачивание компактной версии через App Store (около 3,5 ГБ) и дополнительная загрузка основного контента при первом запуске (примерно 12,95 ГБ).

Возвращение Fortnite совпало с запуском масштабного обновления «Звездные Войны», представленного 2 мая 2024 года, которое включает новые локации, персонажей и игровые механики по мотивам знаменитой саги.

Представители Apple отказались от комментариев по текущей ситуации, в то время как Epic Games выразила удовлетворение восстановлением доступа для американских игроков, подчеркнув важность сохранения альтернативных способов распространения игр.