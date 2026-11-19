Искусственный интеллект, доступ малого бизнеса к капиталу, продовольственный экспорт и цифровизация торговли вошли в число приоритетов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне участники обозначили направления сотрудничества, которые могут повлиять на условия работы компаний на азиатских рынках.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

ИИнновации без чрезмерного регулирования

В документах АТЭС искусственный интеллект рассматривается как инструмент повышения производительности, развития торговли и укрепления региональной конкурентоспособности. Страны все еще намерены реализовать Инициативу АТЭС в области ИИ на 2026–2030 годы. Отдельное заявление министров по развитию человеческих ресурсов посвящено использованию ИИ в интересах занятости: в нем говорится о переобучении работников, развитии цифровых навыков и применении технологий для поиска работы и оценки потребностей рынка труда.

При этом участники признают и риски цифровизации, в частности утечки данных, интернет-мошенничество и намеренное использование ИИ во вред. Еще в июле министры цифрового развития АТЭС призвали страны обмениваться практиками защиты данных и противодействия онлайн-мошенничеству, а бизнес — повышать ответственность за безопасное применение технологий.

На деловом треке прошедшего в Шэньчжэне саммита прозвучал еще один важный сигнал: бизнес выступил за такие подходы к управлению ИИ, которые одновременно учитывают безопасность, ответственность и контролируемость технологий, но не тормозят инновации. В числе практических предложений — пилотные проекты по внедрению ИИ в микро-, малом и среднем бизнесе.

На полях саммита президент США Дональд Трамп назвал ИИ «почти полностью хорошим», признав наличие рисков, но выступив против регулирования, которое может сдерживать развитие отрасли. Единого подхода к регулированию ИИ в регионе нет, пока речь идет о поиске баланса между защитой пользователей и интересами технологического бизнеса.

Читайте также Цифровая торговля и льготы на Дальнем Востоке: что Си и Путин сказали на АТЭС

Малый бизнес и стартапы

В декларации АТЭС отдельно обозначена задача создать благоприятную среду для микро-, малых и средних предприятий и стартапов. Среди приоритетов — доступ к финансированию, активам, обучению и цифровым инструментам, а также включение небольших компаний в региональные и глобальные цепочки создания стоимости. Еще одна цель — помочь бизнесу переходить из неформального сектора в формальную экономику.

Это, конечно, рамочные ориентиры, а не набор обязательных для стран мер, но для небольших компаний они важны как потенциальный канал выхода на азиатские рынки — через цифровые платформы, партнерства с крупными игроками и доступ к новым источникам финансирования.

Российская повестка на саммите также включала деловое сотрудничество. Владимир Путин сообщил о более чем 80 проектах с партнерами из стран АТЭС и отметил позиции российских маркетплейсов среди крупнейших мировых площадок. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций и китайская Yunze Capital договорились об инвестиционном партнерстве.

Читайте также РФПИ и китайская Yunze Capital на АТЭС договорились о локализации производств

Нетарифные барьеры в продовольствии

В аграрной повестке АТЭС делает ставку на устойчивость продовольственных систем, цифровизацию сельского хозяйства и биотехнологии. Отдельный акцент деловая Шэньчжэньская инициатива сделала на сокращении нетарифных барьеров в торговле продовольствием.

Для российских производителей и экспортеров это потенциально важное направление, поскольку как раз различия в требованиях к сертификации, проверкам и документации могут усложнять выход на рынки стран АТР. Если призыв к снижению таких барьеров перейдет в практические договоренности, компаниям будет проще планировать поставки и оценивать стоимость выхода на новые рынки.

Цепочки поставок, инфраструктура и деловые поездки

Еще один блок договоренностей касается устойчивости цепочек поставок, открытости торговых коридоров для энергоресурсов и товаров первой необходимости, прозрачности торговых мер и инвестиций в инфраструктуру. Страны также намерены продолжать сотрудничество по стандартам и цифровизации таможенных процедур.

Для бизнеса практический смысл здесь — в снижении транзакционных издержек и сокращении времени на трансграничные операции. Важную роль могут сыграть взаимное признание электронных документов и развитие цифровых таможенных сервисов. Отдельно АТЭС поддерживает использование карт для деловых поездок, призванных облегчить мобильность предпринимателей и специалистов в регионе.

Читайте также Глава Baidu на саммите АТЭС предупредил о риске пузыря ИИ из-за слабой отдачи

Данные, интеллектуальная собственность и креативные индустрии

АТЭС также обозначил значение культурных и креативных индустрий для экономического роста и подтвердил намерение усиливать защиту интеллектуальной собственности.

Для компаний, которые экспортируют программное обеспечение, цифровой контент, дизайн и другие результаты интеллектуального труда, это один из ключевых вопросов при выходе на рынки региона.

Другой важный сюжет — трансграничный обмен данными и доверие к цифровым транзакциям. Для сервисов, работающих с аудиторией сразу в нескольких странах, правила передачи и обработки данных напрямую влияют на возможность масштабирования. Чем более совместимыми будут подходы стран АТЭС, тем меньше неопределенности останется у компаний, строящих региональные цифровые продукты.

Что это значит для бизнеса

Хотя значительная часть договоренностей по итогам форума АТЭС сформулирована как рекомендации и направления дальнейшей работы, саммит обозначил несколько направлений, за которыми стоит следить предпринимателям, работающим с Азией.

Для технологических компаний это развитие подходов к ответственному использованию ИИ и трансграничным данным. Для малого бизнеса — потенциальное расширение доступа к капиталу, цифровым платформам и цепочкам поставок. Для экспортеров продовольствия — возможность постепенного снижения нетарифных барьеров. А для компаний, работающих с интеллектуальной собственностью, — усиление внимания к ее защите на региональном уровне.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.