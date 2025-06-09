Российский производитель базовых станций «Иртея» подписал первый форвардный контракт с компанией «Микрон» (входит в ГК «Элемент») на сумму 400 млн руб. Соглашение предусматривает поставку 10 типов микросхем для телекоммуникационного оборудования в течение трех лет. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Документ был подписан в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). В ближайшее время «Иртея» планирует заключить еще 3–5 аналогичных контрактов с отечественными производителями электронно-компонентной базы (ЭКБ) на общую сумму 1–2 млрд руб.

Форвардный контракт позволяет зафиксировать цену и сроки поставки, что исключает необходимость привлечения дополнительных операционных средств. Ранее такие соглашения уже использовались операторами связи: в конце 2022 года крупные телеком-компании, включая МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2, заключили контракты на поставку 75 тыс. отечественных базовых станций до 2030 года на сумму свыше 100 млрд руб.

Гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова отметила, что этот контракт важен для компании, и выразила уверенность в выполнении обязательств в течение трех лет. По ее словам, задача форвардных контрактов — унификация требований, поскольку небольшие серии выпуска усложняют ценовую конкуренцию. Она также подчеркнула, что «Микрон» будет предлагать «Иртее» новые микросхемы по мере их разработки.

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Гендиректор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев пояснил, что компания будет использовать отечественные микросхемы для управления питанием, антеннами и контроллерами базовых станций. Это позволит заменить компоненты иностранного производства и обеспечить стабильность поставок.

По его словам, полный цикл внедрения микросхем в оборудование занимает 3–4 года, включая проектирование, испытания и выпуск опытных партий. Первые образцы базовых станций с новыми компонентами могут появиться уже в этом году, а тестирование начнется в 2026-м.

Ранее «Иртея» уже использовала российскую микросхему «Амур» производства «Микрона» в своих разработках. Компания намерена расширять сотрудничество с другими отечественными производителями микроэлектроники, включая поставки резисторов, фильтров и других компонентов.

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Хасьянова также предложила распространить практику форвардных контрактов на все сегменты телекоммуникационной отрасли, что, по ее мнению, поможет обеспечить стабильный сбыт для производителей ЭКБ. Инициативу поддержали в GS Group, отметив, что такой подход способствует долгосрочному планированию производства.

Аналитики полагают, что «Микрон» пока не может предложить рынку процессоры, но его микросхемы управления питанием и интерфейсами востребованы в телекоме. Не исключено, что к аналогичным контрактам вскоре присоединятся и другие производители, такие как «КНС групп» (Yadro).

Эксперты также обращают внимание на то, что не все российские микросхемы автоматически признаются полноценной заменой иностранным. Если чип спроектирован за рубежом, но производится в России, он может учитываться в рейтинге локализации с понижающим коэффициентом или не учитываться вовсе.