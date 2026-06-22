Крупнейшие американские корпорации — Amazon, Walmart, Cisco, Uber и Meta* — начали ограничивать сотрудников в использовании ИИ-инструментов, потому что стоимость технологии в промышленном масштабе вышла за рамки корпоративных бюджетов. По данным Financial Times, компании вводят лимиты токенов, переводят работников на более дешевые модели и пересматривают внутренние стимулы к внедрению ИИ.

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Наиболее показателен пример Uber: компания израсходовала весь годовой ИИ-бюджет уже к апрелю 2026 года и была вынуждена ограничить расходы каждого сотрудника на токены до $1,5 тыс. в месяц. Президент и операционный директор компании Эндрю Макдональд признал, что обосновать продолжающиеся затраты становится все сложнее: прямую связь между расходами на ИИ и ростом числа полезных для потребителей функций провести затруднительно. Walmart в свою очередь ввел потолок токенов для корпоративной платформы вайб-кодинга Code Puppy, которой пользуются около 1,3 тыс. сотрудников.

Структурная причина роста издержек — переход крупнейших ИИ-компаний от фиксированной подписки к тарификации по токенам (единица данных, обрабатываемая языковой моделью). Anthropic и OpenAI перевели несколько сервисов на поштучную оплату токенов, что открыло для корпоративных клиентов стоимость каждого запроса и автоматизированного процесса. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман назвал вопрос затрат «огромной проблемой» для клиентов — по его словам, в прошлом году тема не поднималась вовсе.

Ситуацию усугубляет переход компаний от чат-ботов к ИИ-агентам — системам, способным автономно выполнять сложные задачи, но требующим значительно большего объема вычислительных мощностей. По оценке президента по продуктам Cisco Джиту Пателя, агентные системы создают принципиально иную нагрузку на инфраструктуру: одна агентная задача генерирует примерно на 450% больше сетевого трафика, чем человек, выполняющий ту же работу. А при сценариях, когда на каждого сотрудника приходится 10, 100 или даже 1000 постоянно работающих агентов, суммарный инфраструктурный расход быстро становится ключевым ограничением. А по мнению аналитиков Goldman Sachs, к 2030 году распространение агентных сценариев может увеличить глобальное потребление токенов примерно в 24 раза — до порядка 120 квадриллионов токенов в месяц. Это закладывает взрывной рост спроса на вычислительные мощности, дата-центры и полупроводники, усиливая давление на и без того ограниченное предложение чипов в ближайшие годы

Для небольших компаний переход на токенную оплату стал особенно болезненным. Директор по информационным технологиям Workato Картер Бассе рассказал, что в первый день после перевода Anthropic его компании на новую модель биллинга расходы выросли в семь раз. Он добавил, что теперь переориентировал регулярные ИИ-сессии с сотрудниками с поиска новых применений на снижение затрат, в том числе через переход на более старые и дешевые модели.

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Amazon пошла на дополнительные меры: компания предупредила инженеров о недопустимости использования ИИ «ради самого ИИ» после того, как сотрудники начали внедрять агентов для продвижения во внутренних рейтингах.

Попытки сдержать расходы создают риски для выручки крупнейших ИИ-лабораторий — Anthropic и OpenAI, обе из которых планируют выйти на IPO в этом году при оценке, близкой к триллиону долларов. Параллельно давление на рынок усиливают китайские ИИ-компании: с начала года модели из КНР опередили американские по объему потребления токенов на агрегаторе ИИ-моделей OpenRouter. Алгоритмы из Поднебесной предлагают более низкие цены за счет дешевой энергии и эффективных архитектур.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

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