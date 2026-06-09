OpenAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США конфиденциальную заявку на первичное размещение акций и сама объявила об этом, не дожидаясь возможной утечки. Компания, которую по итогам последнего раунда финансирования оценили в $852 млрд, сделала этот шаг менее чем через две недели после аналогичной заявки Anthropic, своего главного конкурента на рынке ИИ-моделей.

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Параметры будущего размещения OpenAI не раскрыла. Компания не назвала ни объем IPO, ни ценовой диапазон, ни сроки выхода на биржу. В официальном заявлении OpenAI дала понять, что дата листинга пока не определена, поскольку часть задач ей проще решать в статусе частной компании. При этом конфиденциальная заявка оставляет компании возможность быстро перейти к IPO, если рыночные условия окажутся подходящими.

Финансовая модель OpenAI остается главным вопросом для аналитиков. В марте 2026 года компания закрыла крупнейший венчурный раунд в истории Кремниевой долины на $122 млрд, из которых $3 млрд поступили напрямую от розничных инвесторов через банковские каналы. При этом, по данным The Wall Street Journal, к 2028 году OpenAI может потратить сопоставимую сумму только на вычислительные мощности для ИИ-исследований, а совокупный операционный убыток за этот период достигнет около $85 млрд даже при удвоении выручки.

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По собственным прогнозам, OpenAI не выйдет в положительный денежный поток как минимум четыре года. Финансовый директор компании Сара Фрайар, по имеющимся данным, внутри компании выражала обеспокоенность тем, сможет ли OpenAI выдерживать такие расходы на дата-центры.

Дополнительное давление идет со вторичного рынка. На платформе Forge Global оценка Anthropic недавно достигла $1 трлн, тогда как OpenAI в апреле там же оценивалась примерно в $880 млрд. По данным NYSE OpenVC 500 Index, акции Anthropic выросли с начала года на 123% против 11,3% у OpenAI. При этом основатель OpenVC и управляющий индексом Дэвид Шапиро отмечает небольшой рост котировок OpenAI после объявления о подаче заявки. По его словам, инвесторы все чаще воспринимают OpenAI и Anthropic не как взаимоисключающих победителей, а как две компании, которые могут одновременно выиграть в гонке больших языковых моделей.

Очередность выхода на биржу может стать отдельным фактором в этой гонке. Аналитики считают, что компания, которая разместится первой, сможет забрать значительную часть капитала, доступного для крупнейших технологических IPO. Среди трех ожидаемых дебютантов — OpenAI, Anthropic и SpaceX с возможной оценкой $1,75 трлн — первой на биржу, по прогнозам, может выйти именно SpaceX.

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В недавнем отчете PitchBook также говорилось, что оценка OpenAI выглядит завышенной относительно фундаментальных показателей. Если Anthropic первой раскроет финансовые данные перед IPO, рынок получит ориентир, который может осложнить OpenAI размещение по целевой оценке.

Публичный рынок потребует от OpenAI ответов и на вопросы корпоративного управления. В 2023 году совет директоров ненадолго отстранил гендиректора Сэма Альтмана, после чего он вернулся на пост. Позднее из компании ушли несколько заметных топ-менеджеров и сооснователей, включая Илью Суцкевера. В 2025 году суд прекратил иск Илона Маска об обязательствах OpenAI по некоммерческому статусу из-за истечения срока давности. Параллельно компания фигурирует и в других разбирательствах, включая спор с Apple из-за разрыва партнерских отношений.

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