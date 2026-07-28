Минцифры предлагает сделать государственную систему «Антифрод» частью инфраструктуры электронного правительства, пишут «Ведомости». Если проект постановления примут, банкам, операторам связи и другим участникам больше не придется отдельно согласовывать технические условия подключения — обмен данными будет организован по уже существующим каналам электронного взаимодействия.

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ГИС «Антифрод» заработала 1 марта 2026 года как один из ключевых элементов нового пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Система позволяет банкам, операторам связи, государственным органам и другим участникам оперативно обмениваться информацией о признаках мошеннических действий, чтобы быстрее блокировать подозрительные операции и предотвращать преступления.

Теперь Минцифры предлагает включить систему в перечень систем электронного правительства. Практически это означает, что для подключения больше не потребуется заключать отдельное соглашение с оператором ГИС. Вместо этого участники смогут использовать уже существующую инфраструктуру Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), через которую отечественный ГИСы уже обмениваются данными.

Для большинства крупных банков и операторов связи изменения окажутся скорее техническими, чем организационными. Многие из них уже подключены к СМЭВ, поэтому смогут обмениваться сведениями через привычную инфраструктуру без дополнительной настройки отдельных каналов. Для новых участников проект предусматривает срок подключения до шести месяцев после вступления постановления в силу.

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Одновременно Минцифры предлагает расширить собственные полномочия как оператора инфраструктуры. Министерство сможет ограничивать или полностью отключать информационные системы, если они нарушают правила подключения или требования безопасности. Кроме того, оператор СМЭВ получит возможность управлять очередностью сообщений, отдавая приоритет запросам, связанным с оказанием государственных услуг, а также автоматически выявлять несанкционированные сеансы обмена и другие нарушения.

Фактически речь идет о следующем этапе развития антифрод-платформы. Если весной государство запустило систему как единое окно обмена информацией о мошеннических действиях, то теперь предлагает сделать ее частью базовой цифровой инфраструктуры страны. Такой статус потенциально упростит подключение новых участников — не только государственных информационных систем, но и банков, операторов связи, маркетплейсов и других цифровых платформ.

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Это продолжает линию государства на постепенное объединение различных цифровых сервисов в единую экосистему. Вместе с запуском ГИС «Антифрод» с 1 марта вступили в силу и другие меры: возможность использовать Единую биометрическую систему для входа в финансовые сервисы, добровольная верификация продавцов через «Госуслуги» и новые требования к микрофинансовым организациям. Все они стали частью большого антимошеннического пакета, принятого в прошлом году.

В последние месяцы правительство последовательно расширяет полномочия системы. Так, по итогам стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством Михаил Мишустин поручил создать федеральный оперативный штаб и единую платформу сбора данных на базе ГИС «Антифрод», а также активизировать обмен информацией между банками, операторами связи и государственными ведомствами.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса новость не столько о новых обязанностях, сколько об упрощении интеграции. Если предложение Минцифры примут, подключение к «Антифроду» станет ближе к обычной процедуре подключения к государственным цифровым сервисам, без отдельных технических соглашений с министерством.

Для крупных игроков это означает меньше административной работы, а для новых участников — более понятный механизм присоединения. При этом одновременно усиливается роль государства как оператора цифровой инфраструктуры: Минцифры получит больше инструментов для управления подключенными системами и контроля соблюдения единых требований.

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