Журнал Time назвал CEO года. Это Лиза Су, глава компании AMD, которая выпускает процессоры и видеокарты и является одним из крупнейших конкурентов Nvidia. «Я не верю, что лидерами рождаются. Я считаю, что лидерами учатся быть», — говорит она.

«Окружающие отзываются о Су как о проницательном стратеге, который вкладывает деньги в талантливых людей и избавляется от тех, кто не справляется со своими обязанностями, — пишет Time. — 55-летняя Су проводит совещания по выходным и известна тем, что по утрам обсуждает тонкости объемных документов, которые были разосланы после полуночи».

Согласно изданию, когда с завода поступают опытные образцы чипов, она часто лично отправляется в лабораторию, чтобы принять участие в их проверке.

По словам Патрика Мурхеда, аналитика технологической отрасли и бывшего руководителя AMD, который покинул компанию до прихода Су, такой жесткий стиль работы подходит не всем, и людям, которые не выполняют свои обязательства, бывает нелегко.

В комментариях в соцсетях многие не согласны с Time. Многие считают, что этой награды больше заслуживает глава Nvidia Дженсен Хуанг. В этом году акции Nvidia взлетели вверх, что позволило обогнать Apple по капитализации и стать самой дорогой компанией в мире.

Недавно компания AMD представила новый чип для искусственного интеллекта, который станет прямой целью графических процессоров Nvidia для центров обработки данных, известных как GPU. Instinct MI325X начнут выпускать до конца 2024 года.