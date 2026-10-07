Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман опубликовал в X краткое изложение эссе нобелевского лауреата Дарона Аджемоглу. Экономист из MIT сохраняет прогноз, который дал два года назад: за десять лет ИИ заменит около 5% того, что делают люди, а ВВП вырастет примерно на 1,5%.

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Цифры Аджемоглу назвал два года назад, в работе для журнала Economic Policy. В недавнем эссе он объяснил, как они были получены. К концу 2020-х ИИ, по его расчету, сможет автоматизировать простые офисные и когнитивные задачи, на которые приходится около 20% работы в экономике США. С учетом того, как распространялись электричество и компьютеры, за десять лет автоматизируют лишь четверть этого объема, то есть около 5%.

Сам автор называет оценку прикидкой. Модели с тех пор развиваются быстрее, чем ожидали он и другие эксперты, но готовых приложений, которые легко внедрить и которые меняют производство, немного. Поэтому в целом, по его словам, прогноз пока сбывается.

В статистике производительности труда ИИ пока не заметен. В лаборатории результаты впечатляют, но в реальных компаниях картина куда скромнее. Инженеры тратят много времени на отладку кода, который сгенерировал ИИ, а врачи не могут сочетать собственную экспертизу с ИИ-инструментами, из-за чего результат ухудшается.

Несколько исследований не нашли заметного прироста производительности у большинства компаний от внедрения ИИ. Экономист сравнивает ИИ с электричеством: центральные электростанции появились в Нью-Йорке и Лондоне в 1881 году, а в 1920-х электричеством пользовалась только половина фабрик и домов. С ИИ внедрение может пойти еще медленнее: компаниям придется перераспределить задачи между моделями и людьми, переучить специалистов и заново определить, чего ждать от технологии.

Предел полной автоматизации Аджемоглу показывает на примере распознавания речи. Он пользуется программами Dragon с 1997 года, после того как у него начались проблемы с руками. Версия Dragon 16 заявляла 99% точности, но в реальной работе оставшийся 1% меняет смысл фразы и заставляет перечитывать каждое письмо.



Вместо автоматизации Аджемоглу предлагает развивать ИИ, который усиливает работника. Пример из образования: инструмент определяет, какую часть материала не усвоили ученики, и подсказывает учителю, как разбить класс на группы, не заменяя его.

Прототипы такого сервиса, по словам экономиста, строит его исследовательская группа, и для них достаточно языковой модели среднего размера.

Перекос в сторону автоматизации он объясняет четырьмя причинами: бизнес-моделями техногигантов, концентрацией рынка, взаимной неуверенностью разработчиков и компаний в спросе на такие инструменты, а также идеей универсального ИИ, которая восходит к Алану Тьюрингу.

Для смены курса Аджемоглу предлагает пять мер:

Сейчас эффективная предельная ставка на труд в США превышает 25%, а на капитал близка к нулю, из-за чего компаниям выгоднее покупать технологии, чем нанимать и обучать людей. По словам экономиста, доходы от труда и капитала нужно облагать одинаково.

Небольшие государственные программы, которые поддерживали бы эксперименты с ИИ для работников, по аналогии с субсидиями и конкурсами в чистой энергетике.

Обновить антимонопольные нормы для эпохи ИИ и добиться их реального применения.

Ввести налог на цифровую рекламу, чтобы новые игроки с другими моделями заработка не проигрывали гигантам.

Создать рынки данных, где эксперты смогут продавать результаты своего труда, а технологические компании перестанут использовать чужие данные без разрешения и оплаты.

Необходимость мер он связывает с концентрацией отрасли: на семь технологических компаний (Alphabet, Amazon, Apple, Meta*, Microsoft, Nvidia и Tesla) приходится около 60% индекса Nasdaq, и это, по его мнению, вредит инновациям.

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Тон публикации заметно мягче прошлых заявлений руководителя Microsoft AI. В мае Сулейман предсказывал, что через 12−18 месяцев ИИ достигнет человеческого уровня в большинстве профессиональных задач, включая бухгалтерию, юриспруденцию, маркетинг и управление проектами. Теперь он называет опасения людей за работу преувеличенными.

По опросу Pew Research Center, на который ссылается Аджемоглу, за свою работу тревожатся 52% американцев. Венчурный инвестор Билл Герли из Benchmark в ответ призвал снизить накал риторики и назвал алармизм зеркальным отражением позитивных преувеличений.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ,

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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