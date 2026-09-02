Российские компании активно экспериментируют с искусственным интеллектом, но пока с трудом превращают его в измеримый бизнес-инструмент. Почти 70% участников исследования «КОРУС Консалтинг» не могут оценить экономический эффект от внедрения ИИ.

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ГК «КОРУС Консалтинг» изучила зрелость внедрения искусственного интеллекта в российском бизнесе. В исследовании, результаты которого есть у «Инка», приняли участие представители более 80 компаний из промышленности, ретейла, финансового сектора, логистики, ИТ и нефтегазовой отрасли. Компании с годовой выручкой свыше 10 млрд руб., то есть крупный бизнес, представляли 37% респондентов.

Лишь 8% респондентов сообщили, что вообще не используют ИИ. Однако широкое распространение технологии еще не означает, что компании научились системно управлять ее внедрением. Более половины участников либо не включили ИИ в ИТ-стратегию, либо пока рассматривают его только как перспективное направление.

Цели применения ИИ определили 22% респондентов — они же закрепили ответственных за развитие этого направления. Полноценную стратегию утвердили 11% компаний, а 9% создали отдельную структуру, отвечающую за работу с ИИ.

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Разрыв между внедрением ИИ и управлением им особенно заметен при оценке результатов. По данным исследования, 44% компаний вообще не измеряют эффект от применения технологии. Еще 25% отслеживают отдельные показатели, но не связывают их с экономикой бизнеса. В итоге почти семь из десяти организаций не могут оценить вклад ИИ в свои финансовые или операционные результаты.

ИИ при этом чаще всего внедряют точечно. Такой подход используют 44% компаний: технология появляется в виде отдельных экспериментов и инициатив. Еще 22% применяют ИИ сразу в нескольких подразделениях, а 14% используют его на постоянной основе в одном или нескольких бизнес-процессах.

Одним из барьеров для масштабирования остается разрозненная инфраструктура. Почти половина опрошенных — 45% — работает с отдельными облачными сервисами и специализированными инструментами, подобранными под конкретные задачи. Единую масштабируемую ИИ-платформу развивают лишь 13% компаний.

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Еще одна проблема — нехватка внутренних компетенций. У 48% организаций внедрение ИИ во многом зависит от отдельных специалистов. Специализированные команды сформированы у 19% респондентов, а программы системного развития ИИ-компетенций есть только у 14%.

Исследование также показало связь между уровнем внедрения технологии и развитием экспертизы. Среди компаний, где ИИ уже встроен в ключевые бизнес-процессы, 88% системно развивают внутренние компетенции.

Отдельной зоной риска остается безопасность. Почти половина компаний — 47% — пока не имеют внутренних правил или политик, регулирующих использование искусственного интеллекта. Еще 20% находятся на этапе разработки таких документов. Даже среди крупнейших участников исследования почти половина не сформировала формализованные правила работы с ИИ.

Авторы исследования отмечают, что в ближайшие годы компании, вероятно, будут концентрировать инвестиции на сценариях, где можно быстрее получить и измерить бизнес-эффект. Пока же российский бизнес в основном находится на этапе перехода от отдельных экспериментов к системному использованию технологии.

Что это значит для бизнеса

Главная проблема с ИИ сейчас, судя по исследованию, не в отсутствии технологий. Компании уже получили доступ к моделям, облачным сервисам и специализированным решениям, но далеко не все понимают, какую задачу технология должна решать и как измерять результат.

Это может постепенно изменить подход к инвестициям в ИИ. Вместо экспериментов «потому что всем нужен ИИ» компании, возможно, станут чаще выбирать проекты с понятными показателями: сокращением затрат, ростом производительности, ускорением процессов или дополнительной выручкой.

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