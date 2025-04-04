Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о возобновлении планов по выпуску модели o3 и анонсировал выход ее преемника o4-mini через «пару недель». Это стало неожиданным решением после фактической отмены выпуска нейросети o3 в феврале этого года.

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Компания также сообщила о переносе релиза GPT-5 на «несколько месяцев» позже первоначально запланированного срока. По словам Альтмана, они обнаружили, что могут сделать GPT-5 «намного лучше, чем изначально предполагали», но процесс плавной интеграции всех компонентов оказался сложнее, чем ожидалось. OpenAI также хочет подготовить свои сервера, чтобы они выдержали наплыв пользователей.

Согласно опубликованным ранее деталям, компания планирует предоставить пользователям неограниченный доступ к GPT-5 на «стандартном уровне». Подписчики ChatGPT Plus смогут использовать GPT-5 на «продвинутом уровне», а пользователи тарифа ChatGPT Pro получат доступ к «максимальному уровню интеллекта» модели.

Альтман отметил, что GPT-5 будет включать голосовые функции, редактирование текста и кода в canvas, поиск в сети, Deep Research и другие возможности.

В дополнение к o3, o4-mini и GPT-5 OpenAI планирует представить свою первую открытую языковую модель с момента выпуска GPT-2. По словам Альтмана, эта модель будет обладать возможностями рассуждения и пройдет дополнительные оценки безопасности перед выпуском в ближайшие месяцы.