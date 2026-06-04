Gloria Jeans решила расширить бизнес за пределы рынка одежды и начала юридическую подготовку сразу нескольких новых направлений. В базе Роспатента появились заявки компании на регистрацию брендов home by Gloria jeans, Gloria Living и Gloria Glow.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Первые два названия предназначены для категории товаров для дома. Под ними могут выпускаться текстиль, предметы сервировки, постельные принадлежности, свечи для интерьера, одежда и товары для ванной комнаты. Бренд Gloria Glow заявлен для косметической и парфюмерной продукции — от духов и туалетной воды до шампуней, мыла и лаков для ногтей.

Новых специализированных магазинов компания пока не готовит. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, рынок не получал запросов на подбор помещений под отдельную сеть. Партнер One Story Ольга Сумишевская считает вероятным сценарий, при котором новый ассортимент сначала появится в существующих магазинах Gloria Jeans и на онлайн-площадке ретейлера.

Дополнительные площади для такого эксперимента искать не придется. Как считает Хакбердиева, часть крупных объектов сети располагает свободным пространством, достаточным для размещения новых товарных категорий.

Читайте также Спрос на одежду в России упал до минимального уровня

Попытка выйти в сегмент товаров для дома происходит спустя несколько лет после ухода из России Zara Home и H&M Home. Освободившийся рынок за это время начали осваивать российские сети, включая Lime, «Стокманн» и Sela из состава Melon Fashion Group.

Оценки перспектив проекта разошлись. В NF Group считают, что Gloria Jeans может повторить опыт Sela Home благодаря близости домашнего ассортимента к интересам семейной аудитории, которая составляет заметную долю покупателей бренда.

Основатель сети универмагов российских дизайнеров Slava Concept Александр Перемятов придерживается иной точки зрения. По его мнению, запуск новых товарных направлений пока не опирается на понятную концепцию и больше напоминает поиск дополнительных источников выручки.

Расширение ассортимента совпало с периодом масштабной оптимизации бизнеса. С конца 2023 года по ноябрь 2025 года Gloria Jeans закрыла свыше 100 магазинов. Число торговых точек сократилось до 608, а к завершению 2025 года уменьшилось еще сильнее — до 574 объектов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.