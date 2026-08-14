OpenAI вышла на годовой темп выручки более $40 млрд, что примерно вдвое превышает показатель конца 2025 года, рассказали источники, знакомые с ситуацией. Рост подкрепляет планы компании дебютировать на Уолл-стрит.

Unsplash

Выручка OpenAI ускорилась в последние месяцы во многом благодаря росту продаж программного обеспечения для ИИ-программирования. Дополнительный вклад внесли продажи подписок и пока небольшой рекламный бизнес компании. Основной потребительский сегмент также продолжает расти. В самой OpenAI от комментариев отказались.

Компания ведет ожесточенную борьбу с давним конкурентом Anthropic PBC за корпоративных клиентов. Обе компании подали конфиденциальные документы для выхода на биржу, при этом IPO Anthropic ожидается уже этой осенью — раньше, чем у OpenAI. Anthropic, ранее считавшаяся аутсайдером рынка, нарастила присутствие благодаря ИИ-инструментам для решения сложных задач, включая программирование: в мае компания сообщила о превышении годового темпа выручки (ARR) в $47 млрд, хотя методики расчета показателя у двух компаний могут различаться, так как прогноз годового роста выручки за полный год строится на базе более короткого периода — месяца или квартала.

В четверг OpenAI назначила второго за менее чем год финансового директора по доходам. В рамках внутреннего объявления о назначении сооснователь и президент OpenAI Грег Брокман заявил, что годовой темп выручки компании увеличивался более чем на 20% в месячном выражении в июле. Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар ранее сообщала, что компания завершила прошлый год с годовой выручкой более $20 млрд.

Читайте также OpenAI приостановила часть работ над моделью Astra из-за опасений в сфере кибербезопасности

OpenAI фиксирует резкий рост спроса на своих ИИ-агентов, включая Codex для программирования и ChatGPT Work — продукт для более широкого круга задач.

Компания также снизила цены на отдельные модели, чтобы эффективнее конкурировать за клиентов, чувствительных к стоимости, на фоне давления со стороны Anthropic и длинного списка китайских конкурентов.

Динамика выручки OpenAI отражает общий разогрев рынка корпоративного искусственного интеллекта, где ключевые игроки одновременно готовятся к публичным размещениям и наращивают инвестиции в продажи и продуктовую линейку. Ускорение роста именно за счет ИИ-кодинга и подписочных продуктов указывает на то, что компания делает ставку на удержание корпоративных клиентов в условиях усиливающейся ценовой конкуренции.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.