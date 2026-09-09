Google Cloud и консалтинговая компания Accenture объявили о создании нового подразделения Accenture Gemini Enterprise Business Group, которое будет заниматься внедрением ИИ-агентов непосредственно в компаниях-клиентах. В рамках соглашения Google Cloud обучит до 1 тыс. инженеров Accenture, которые будут работать на площадке заказчика и создавать приложения на платформе Gemini Enterprise.

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Помимо основной группы инженеров в новое подразделение войдут другие специалисты Accenture, которые займутся масштабированием готовых решений, а также небольшая команда инженеров самой Google Cloud для работы с крупнейшими клиентами.

По словам главы Google Cloud Томаса Куриана, компаниям нужны эксперты, способные напрямую реализовывать проекты у заказчиков, а не только консультировать их.

Модель инженеров передового развертывания (forward-deployed engineers) изначально распространила компания Palantir. Сейчас ее переняли и другие крупные игроки рынка ИИ: OpenAI недавно запустила отдельную сервисную компанию OpenAI Deployment Co., а у Anthropic есть аналогичное направление Applied AI. Microsoft и Amazon Web Services также объявили о собственных программах в последние месяцы.

Гендиректор Accenture Джули Свит объяснила рост интереса к такой модели тем, что клиенты хотят конкретной отдачи от инвестиций в ИИ, но пока не получают ее в нужном объеме.

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Спустя почти четыре года после запуска ChatGPT возврат инвестиций в корпоративное внедрение ИИ остается нестабильным: компании сталкиваются с трудностями интеграции ИИ-инструментов в существующие системы и их адаптации под конкретные бизнес-задачи.

По словам Свит, у Accenture уже были команды выездных инженеров, которые в составе так называемых подов работали совместно с ИТ-департаментами и финансовыми директорами клиентов.

Один из примеров такой работы — автоматизация обработки счетов у одного из заказчиков: за 8−12 недель команда описала бизнес-процесс, интегрировала данные компании и построила готовое к масштабированию ИИ-решение.

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Accenture и Google Cloud назвали создание нового подразделения значительной инвестицией, но отказались раскрывать конкретные финансовые параметры сделки.

Компании подчеркнули, что конкуренция на рынке выездных ИИ-инженеров усиливается по мере того, как технологические гиганты, вложившие триллионы долларов в ИИ-инфраструктуру, испытывают давление в вопросе ускорения темпов внедрения своих продуктов.

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