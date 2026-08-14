Alphabet Inc. представила очередную версию рабочей ИИ-модели Gemini Flash, но так и не назвала сроки выхода своей самой мощной модели — Gemini 3.5 Pro, релиз которой уже неоднократно откладывался.

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Новая модель Gemini 3.7 Flash превосходит предшественницу в задачах программирования, включая отладку кода, и лучше справляется с генерацией готового к использованию кода с первой попытки, говорится в блоге компании.

По данным Google, модели также способны завершать разработку приложений за меньшее число запросов, обеспечивают более удобный опыт для разработчиков и снижают стоимость токенов, необходимых для их работы. ИИ-агент компании для повышения продуктивности, Gemini Spark, с четверга работает на базе версии 3.7 Flash.

Google также сообщила об усилении защитных механизмов Gemini 3.7 Flash, включая блокировку попыток вредоносного взлома и опасного использования модели в химических, биологических, радиологических или ядерных целях — без ущерба для безопасной и полезной работы системы.

Несмотря на расширение линейки Gemini Flash, Google продолжает отставать от конкурентов OpenAI и Anthropic PBC в гонке за создание самых продвинутых ИИ-моделей. Задержки с выпуском Gemini 3.5 Pro заставляют инвесторов сомневаться в дорожной карте компании, особенно в коммерчески значимых направлениях вроде ИИ-программирования.

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Неопределенность со сроками выхода следующей флагманской модели создает вопросы о том, способен ли технологический гигант опережать конкурентов и успешно превращать масштабные инвестиции в искусственный интеллект в лидирующие на рынке продукты и сервисы.

Исполнительный директор Google Сундар Пичаи в ходе последнего отчета о финансовых результатах компании в июле заявлял, что Google намерена ускорить темпы выпуска моделей, и отмечал, что компания уже направляет значительные вычислительные ресурсы на обучение будущей модели Gemini 4.

Незадолго до публикации отчета технологический гигант представил сразу три обновления линейки Flash, так ничего и не сказав про модель Pro.

Ситуация вокруг Gemini 3.5 Pro иллюстрирует общее давление, которое испытывает Google на фоне ускоряющегося темпа релизов у конкурентов — от Anthropic и OpenAI до китайских разработчиков открытых моделей.

Пока компания компенсирует отсутствие флагманского обновления частыми выпусками в линейке Flash, инвесторы будут внимательно следить за тем, когда Gemini 3.5 Pro наконец выйдет и сможет ли она закрыть разрыв с конкурентами в ключевых сегментах вроде кодинга.

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