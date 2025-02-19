Госдума в первом чтении приняла поправки к закону «Об основах туристской деятельности». Они устанавливают новые правила бронирования в гостиницах. Теперь для резерва номера нужно будет внести полную оплату и эта сумма будет невозвратной.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что новые правила нужны для сохранения баланса между интересами гостей отелей и гостиничных операторов. Пользователи смогут сэкономить, оплачивая невозвратное бронирование по более низким ценам, а владельцы отелей не потеряют прибыль в случае отказов клиентов.

По статистике Российского союза туриндустрии (РСТ), до 10% забронированных номеров в последнюю неделю перед заездом отменяют бронирование номера, это происходит в самый последний момент.

Законодатели пояснили, что при таком бронировании допускается возврат средств в случае форс-мажора. Депутаты намерены подготовить перечень таких ситуаций ко второму чтению. В них могут войти, например, катастрофы, аналогичные тем, что сейчас наблюдаются на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма.

Нововведение не затронет апартаменты, которые по аналогии с гостинцами также можно забронировать посуточно. В прошлом году Госдума приняла закон о классификации средств размещения, но апартаменты в него не входят.

Поэтому законом «Об основах туристской деятельности» не регулируются взаимоотношения, которые возникают между собственниками и пользователями апартаментов. Это же касается краткосрочной аренды жилья, которая относится к другому виду недвижимости и услуг.

«Вопрос частного сектора пока остается вне поля реестра. Но, думаю, что постепенно мы будем лучше администрировать номерной фонд, где извлекаются соответствующие доходы и реестр средств размещения будет расширяться», — говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.

Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский считает, что невозвратный тариф сделает предложение по стоимости размещения более гибким для туристов, так как они смогут сэкономить до 30% на проживании. Также он отметил, что отельеры смогут получить гарантию загрузки номеров как в пиковые сезоны, так и при прогнозировании спада потока гостей.

Президент РСТ Илья Уманский предложил рассмотреть вариант, когда невозвратные тарифы смогут существовать в паре с возвратным, чтобы у туристов оставалось право выбора.

«В случаях отмены бронирования номера, отели не успевают его перепродать и несут убытки. Мы выступаем за повышение рентабельности и инвестиционной привлекательностью отрасли. Подобный подход позволит средствам размещения более гибко оперировать тарифами и предлагать клиентам выгодные предложения по стоимости проживания», — подчеркнул глава союза.

Напомним, что недавно эксперты выявили тенденцию к раннему бронированию. Россияне начали активнее искать и резервировать отели и апартаменты на майские праздники. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России, так и за рубежом.