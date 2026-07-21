Госдума единогласно приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу, призванные стабилизировать топливный рынок и снизить риск перебоев с бензином и дизельным топливом.

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Документ предоставил правительству дополнительные полномочия для увеличения поставок топлива на внутренний рынок и создания необходимых запасов.

Поправки также уточнили порядок начисления акцизов на автомобильный бензин, полученный при смешивании прямогонного бензина с другими компонентами, и расширили действие топливного демпфера.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение «крайне важным и серьезным». По его словам, поправки должны были обеспечить бесперебойное снабжение топливом фронта и тыла, агропромышленного комплекса, экстренных служб, предприятий и граждан.

Госдума приняла поправки в период сохранявшейся напряженности на топливном рынке. В последние недели несколько регионов столкнулись с перебоями в поставках бензина и дизельного топлива, ограничениями на его продажу на АЗС и ростом цен. Участники рынка предупреждали, что нехватка топлива и увеличение расходов уже осложняли работу перевозчиков, служб доставки и таксомоторных компаний.

Ранее стало известно, что из-за перебоев с топливом российские таксисты стали реже выходить на линию. Водители также чаще отказывались от дальних поездок и заказов в центральных районах городов, отмечали участники рынка.

При этом резкого подорожания поездок пока не произошло. По данным «СберИндекса», с 22 по 28 июня расходы россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3%, а средние тарифы почти не изменились. Сдержать рост стоимости поездок помог механизм динамического ценообразования.

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