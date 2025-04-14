От сотрудника, который часто помогает коллегам или задерживается в офисе допоздна, окружающие начинают ждать большего. Когда помощь превращается в регулярную дополнительную нагрузку, она начинает негативно сказываться на психическом здоровье. Без соразмерного признания или компенсации такая значимость на работе со временем превратится в наказание.

«Нас учат быть благодарными, выполнять все на высшем уровне и доказывать, что мы достойны занимаемых должностей, — говорит Эндрю Маккаскилл, эксперт по карьере в LinkedIn и руководитель по глобальным коммуникациям. — Поэтому мы просто говорим “да”, решая эти проблемы, и не успеешь оглянуться, как мы становимся как клей, который все скрепляет, без соответствующей должности или компенсации».

Однако тихий уход или избегание коллег может принести еще больше вреда, добавляет он. Если вы постоянно соглашаетесь на дополнительную работу, не запрашивая больше информации о времени, усилиях, уровне приоритета и потенциальной поддержке, которая вам может понадобиться, вы настраиваете себя на перегрузку, утверждает Маккаскилл. Используйте вместо этого утверждение «Да, но…», рекомендует он.

Например, вы можете сказать: «Да, я очень рад этой возможности. Но я хотел бы узнать, есть ли какие-либо дополнительные ресурсы для этого проекта? Какие результаты вы хотите увидеть?».

Если коллега просит вас о помощи, сообщите об этом своему начальнику, чтобы он знал о дополнительной нагрузке, рекомендует Маккаскилл. Поинтересуйтесь у руководителя: «Какие задачи мне следует отложить, если потребуется, чтобы полностью сосредоточиться на этом деле? Насколько это важно?».

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По словам эксперта, идея заключается в том, чтобы создать бумажный след, записывая свои достижения и новые навыки как доказательство того, что вы готовы учиться, быть командным игроком и вносить свой вклад в работу организации. Вы сможете ссылаться на этот список, когда будете просить о повышении или прибавке к зарплате.

Если повышенная нагрузка вредит вашему психическому здоровью или мешает выполнять должностные обязанности, немедленно сообщите об этом своему руководителю, советует Маккаскилл.

«Мой отец всегда говорил мне: “Сынок, если тебе больно, кричи. Ты не получишь дополнительных баллов за то, что усложняешь себе работу”, — говорит он. — Если вы дошли до точки, когда это стоит вам сна или рассудка, вы не чувствуете, что хорошо справляетесь с работой, или чувствуете, что перегружены, — самое время сказать об этом».

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Можно согласиться на дополнительную работу позже, сказав что-то вроде: «Да, и я смогу приступить к этому через несколько недель». Однако могут возникнуть ситуации, когда потребуется отказаться от подобной просьбы. Тогда стоит поблагодарить за предложение и объяснить, что это не ваша сфера компетенции или что другие проекты требуют внимания. Так вы начнете с благодарности и закончите с пониманием и ясностью, говорит Маккаскилл.