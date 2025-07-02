Признаков того, что российская экономика стала резко тормозить, достаточно много, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
«Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда, безработица 2,3% — это вызов для экономики в целом», — перечислил Греф.
Он отметил, что причиной этому стал «целый набор факторов», а ставка Центробанка является «может быть, самым ключевым». «Но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля», — добавил Греф.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что замедление экономики неизбежно после бурного роста последних лет.
«И мы вот с таким замедлением экономики раньше, если посмотреть на историю, сталкивались как с результатом внешних шоков. У нас практически не было циклического перегрева экономики, он начинался в седьмом году, но и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, переходим через период вот именно циклического перегрева с циклическим охлаждением. И кажется, что это замедление происходит из-за денежно-кредитной политики», — отметила она.
В начале июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 б.п. до 20%. В конце месяца заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допустил, что Банк России снизит ставку еще на 1 п.п. в июле, если инфляция выйдет на траекторию, позволяющую достичь показателя на уровне 4% в 2026 году.