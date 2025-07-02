Признаков того, что российская экономика стала резко тормозить, достаточно много, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

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«Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда, безработица 2,3% — это вызов для экономики в целом», — перечислил Греф.

Он отметил, что причиной этому стал «целый набор факторов», а ставка Центробанка является «может быть, самым ключевым». «Но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля», — добавил Греф.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что замедление экономики неизбежно после бурного роста последних лет.

«И мы вот с таким замедлением экономики раньше, если посмотреть на историю, сталкивались как с результатом внешних шоков. У нас практически не было циклического перегрева экономики, он начинался в седьмом году, но и тогда был перекрыт глобальным кризисом. Мы впервые, пожалуй, переходим через период вот именно циклического перегрева с циклическим охлаждением. И кажется, что это замедление происходит из-за денежно-кредитной политики», — отметила она.

В начале июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 б.п. до 20%. В конце месяца заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допустил, что Банк России снизит ставку еще на 1 п.п. в июле, если инфляция выйдет на траекторию, позволяющую достичь показателя на уровне 4% в 2026 году.