В музыкальной индустрии разгорается скандал вокруг новой психоделик-рок группы The Velvet Sundown. Проблема заключается в том, что группа, набравшая более миллиона прослушиваний на Spotify, по всей видимости, является полностью вымышленной и созданной искусственным интеллектом. Это вызвало возмущение среди музыкантов и подняло острые вопросы об авторском праве и будущем творчества.

Подозрения у слушателей возникли из-за невероятной продуктивности коллектива. Группа выпустила два альбома всего за один месяц, при этом не дала ни одного интервью и не провела ни одного концерта. Фотографии участников оказались поддельными, а тексты песен, предположительно, были написаны с помощью ChatGPT. Сами создатели проекта называют его «художественной провокацией», исследующей границы авторства в эпоху ИИ.

Реакция музыкального сообщества была резкой. Более 200 известных артистов, включая Стиви Уандера и Билли Айлиш, подписали открытое письмо с предупреждением о хищническом использовании ИИ для кражи голосов и образов артистов. Они утверждают, что бесконтрольное применение ИИ обесценит их труд и разрушит музыкальную экосистему, которая и так страдает от низких выплат стриминговых сервисов.

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Проблема уже выходит на законодательный уровень. Например, Корейская ассоциация авторского права на музыку (KOMCA) теперь требует от артистов декларировать использование ИИ при создании песен. Если факт применения нейросетей скрывается, ассоциация может приостановить выплату роялти или даже удалить произведение из своей базы. Это один из первых шагов по регулированию новой реальности.

Ранее британская электронная исполнительница ILĀ совместно с технологическим стартапом Moth выпустила трек, написанный совместно с ИИ, запущенным на квантовом компьютере.