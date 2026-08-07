Средняя стоимость автомобильных грузоперевозок в России к 5 августа оказалась на 33,2% выше прошлогодней, следует из данных биржи перевозок ATI.SU. За последний месяц ставки выросли еще на 5,7%. Самый заметный рост пришелся на транспортировку рефрижераторами — плюс 45% за год. Стоимость открытых перевозок увеличилась на 44,2%, закрытых — на 31,1%.

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Несмотря на обновление тарифов, перевозчики пока не вернули прежнюю доходность. Как отмечает руководитель управления транспортной логистики компании ПЭК Виктор Калинин, с учетом инфляции и роста расходов рентабельность остается ниже, чем в наиболее успешные для отрасли 2023–2024 годы.

Рост ставок стал следствием накопившихся издержек. По оценке участников рынка, за год расходы на ремонт и обслуживание грузовиков выросли почти на 20%. Дополнительную нагрузку создали повышение платы в системе «Платон», индексация утилизационного сбора, изменения налогового законодательства, рост стоимости лизинга и хронический дефицит водителей. Отдельной статьей расходов стала цифровизация отрасли, включая внедрение электронных транспортных накладных.

Ситуацию усугубил летний топливный кризис. В июле, по данным аналитического центра «Чек Индекс», дизельное топливо подорожало примерно на 10% год к году, бензин АИ-92 — на 17%, выросли цены и на газомоторное топливо. Хотя к концу месяца дефицит топлива начал ослабевать, перевозчики продолжают закладывать в стоимость рейсов риски новых перебоев и возможных задержек.

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Летом традиционно дорожают перевозки скоропортящейся продукции, однако в этом году температурный сегмент растет быстрее обычного. Помимо сезонного увеличения поставок продуктов и напитков рынок столкнулся с нехваткой рефрижераторных полуприцепов, обновление которых замедлилось из-за высокой стоимости техники и проблем с комплектующими. В результате перевозки в рефрижераторах стали самым быстро дорожающим сегментом рынка.

Повышение тарифов уже стимулирует приток новых игроков. По данным ПЭК, за первое полугодие в отрасли зарегистрировали свыше 45 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей — на 24% больше, чем годом ранее. Однако эксперты предупреждают, что высокая стоимость перевозок не означает автоматического роста прибыли: рынок лишь компенсирует резко выросшую себестоимость.

Дополнительное давление оказывает структура заказчиков. Крупные торговые сети и маркетплейсы продолжают заключать долгосрочные контракты по ставкам ниже спотового рынка, поэтому перевозчики зачастую вынуждены работать с минимальной маржой. При этом ответственность за соблюдение сроков доставки остается высокой, а любые перебои с топливом или логистикой увеличивают риск штрафов.

Рост цен фиксируется практически на всех популярных направлениях, однако наиболее заметно дорожают перевозки с Дальнего Востока и из Забайкалья. Эксперты связывают это уже не с дефицитом обратных грузов, как раньше, а с увеличением автомобильного потока из Китая, который усилил спрос на транспорт и поднял стоимость доставки.

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