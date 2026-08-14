IBM и OpenAI заключили новое партнерство, которое должно помочь крупным компаниям быстрее внедрять технологии искусственного интеллекта в повседневные бизнес-процессы. Условия сделки стороны не раскрывают.

Carson Masterson, Unsplash

В рамках соглашения IBM создаст отдельное направление OpenAI внутри своего консалтингового бизнеса. В ближайшие месяцы компания планирует обучить и сертифицировать десятки тысяч консультантов работе с технологиями OpenAI. Они будут заниматься не только настройкой моделей, но и их внедрением в конкретные бизнес-задачи.

IBM также интегрирует модели OpenAI, включая GPT-5.6 и Codex, а также ChatGPT Work, в собственную платформу IBM Consulting Advantage. Через нее консультанты смогут предлагать клиентам решения на базе ИИ для финансового сектора, телекоммуникаций, розничной торговли и государственного управления.

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Для OpenAI партнерство с IBM — еще один способ выйти на крупнейших корпоративных клиентов. Компания все активнее сотрудничает с глобальными ИТ-консультантами и системными интеграторами, чтобы продавать ИИ не только как отдельный продукт, но и как часть масштабных проектов по цифровой трансформации.

Для IBM это продолжение стратегии, при которой компания не делает ставку на одну конкретную ИИ-модель. Помимо собственных моделей Granite, IBM работает с технологиями разных разработчиков и использует их в своей платформе watsonx и консалтинговом бизнесе.

При этом у компаний уже был совместный проект в сфере кибербезопасности. В июне IBM и OpenAI договорились интегрировать модели OpenAI с IBM Autonomous Security — сервисом, который использует нескольких ИИ-агентов для обнаружения и устранения угроз.

После объявления о партнерстве акции IBM прибавили около 3,6% на постмаркетинговых торгах. Инвесторы положительно восприняли планы компании усилить позиции сразу в двух перспективных направлениях — ИИ и корпоративной кибербезопасности.

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