Компания IBM заявила о создании первой в мире технологии производства полупроводников с транзисторами размером менее одного нанометра. Новая разработка должна помочь индустрии сохранить темпы развития вычислительных мощностей на фоне растущих требований искусственного интеллекта.

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Представленная технология получила название «наностековая архитектура» и основана на новом подходе к размещению транзисторов. Вместо традиционного горизонтального расположения элементов IBM предлагает размещать их друг над другом в трех измерениях. Такой способ позволяет увеличить плотность компонентов и разместить больше вычислительных элементов на той же площади.

По данным IBM, новый 0,7-нанометровый чип способен вместить почти 100 млрд транзисторов на площади размером с ноготь. Это примерно вдвое превышает плотность 2-нанометрового процессора, который компания представила в 2021 году. В IBM утверждают, что новая технология может обеспечить до 50% более высокую производительность или до 70% большую энергоэффективность по сравнению с предыдущими решениями.

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«Благодаря нашей новой наностековой архитектуре мы не просто создаем более компактные транзисторы, мы заново изобретаем способ построения микросхем, чтобы обеспечить значительно большую мощность и энергоэффективность», — заявил директор IBM Research Джей Гамбетта.

Разработка IBM появилась на фоне усиления конкуренции среди крупнейших производителей полупроводников. Компании стремятся продолжить действие закона Мура — эмпирического наблюдения, сформулированного Гордоном Муром в 1965 году: количество транзисторов на микросхеме удваивается примерно каждые два года, что ведет к росту производительности и снижению стоимости вычислений..

Новая технология может усилить позиции IBM в соперничестве с ведущими производителями чипов, включая TSMC и Intel. Ранее Intel сообщила о переходе своего технологического процесса 18A, рассчитанного на производство чипов с транзисторами размером 1,8 нанометра, на стадию опытного производства.

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IBM также заявила, что технология наностекирования позволит сократить размеры SRAM-памяти примерно на 40%. Этот тип памяти широко используется в современных ускорителях искусственного интеллекта, включая решения компаний Nvidia, Groq и Cerebras Systems.

Пока IBM не раскрыла будущего производственного партнера для новой технологии. Однако в компании сообщили, что коммерческое производство может начаться в течение пяти лет. Ранее IBM передавала свои разработки по производству чипов другим компаниям, включая Samsung и японскую Rapidus.

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