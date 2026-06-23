IBM присоединилась к партнерской программе OpenAI в сфере кибербезопасности и начала внедрять возможности ее ИИ-моделей в корпоративные системы защиты. Сотрудничество должно помочь компаниям быстрее находить уязвимости, определять наиболее опасные сценарии атак и устранять риски до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Carson Masterson, Unsplash

После объявления акции IBM выросли примерно на 3,6% на торгах после закрытия основной сессии. Инвесторы позитивно отреагировали на расширение присутствия компании сразу в двух быстрорастущих сегментах — искусственном интеллекте и корпоративной кибербезопасности.

IBM стала участником OpenAI Daybreak Cyber Partner Program, которая помогает разработчикам встраивать передовые ИИ-модели в уже существующие системы киберзащиты. Компания намерена использовать эти инструменты непосредственно в среде клиентов, чтобы быстрее выявлять уязвимости, проверять их реальную опасность и определять, какие риски требуют первоочередного устранения.

Первым практическим результатом сотрудничества стал новый сервис IBM для защиты приложений. Он использует возможности моделей OpenAI, чтобы анализировать программное обеспечение, находить потенциальные уязвимости и проверять, насколько серьезную угрозу они представляют. Услуга уже доступна клиентам компании.

Сервис развивает возможности Project Lightwell — инициативы IBM и Red Hat, запущенной в конце мая для защиты программного обеспечения с открытым исходным кодом. Компании оценили общий объем своих обязательств по проекту в $5 млрд. В эту программу входят ИИ-инструменты, коммерческие сервисы и работа более 20 тыс. инженеров.

В Project Lightwell модели OpenAI будут работать вместе с другими передовыми ИИ-системами и командами инженеров IBM и Red Hat. Они займутся массовой проверкой открытого кода, поиском уязвимостей, оценкой их опасности и подготовкой проверенных исправлений для корпоративных клиентов.

Требования к безопасности влияют и на сделки в сфере облачной ИИ-инфраструктуры. Business Insider ранее сообщал, что Microsoft и Oracle прекратили переговоры об аренде вычислительных мощностей из-за разногласий по вопросам безопасности и соответствия американским регуляторным стандартам. Oracle назвала детали публикации неточными, а Microsoft отказалась от комментариев.

Потенциальная стоимость соглашения могла превысить $3 млрд. Microsoft рассчитывала перенести часть нагрузки на инфраструктуру Oracle, чтобы освободить дополнительные мощности собственной платформы Azure для клиентов. После прекращения переговоров компания, по данным Business Insider, начала искать других облачных партнеров.

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