Венчурный фонд Andreessen Horowitz объявил о запуске образовательной программы для выпускников школ и студентов, которые бросили колледжи ради разработки ИИ-продуктов. Программа получила название Horowitz Andreessen Academy и получила бюджет $42 млн от самого фонда и частных инвесторов.

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Обучение бесплатное и включает практические занятия, доступ к вычислительным мощностям и компенсацию транспортных расходов. Организаторы позиционируют программу как альтернативу элитным университетам: участники сами ищут жилье, а фонд лишь подбирает варианты.

Первый набор стартует осенью 2027 года в Сан-Франциско и составит около 50 человек. Курс рассчитан на год, но со следующего набора a16z планирует перейти на двухлетнюю программу.

Помимо a16z в финансировании участвуют частные инвесторы — среди них бывший технический директор Facebook** Адам Д’Анджело и технический директор Palantir Technologies Шьям Шанкар.

Партнерами программы стали Anthropic, Google, Nvidia и Palantir. Более 40 компаний, включая Databricks и Cognition AI, договорились нанимать выпускников после завершения курса.

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Гендиректор академии Гаган Бияни рассказал в эфире Bloomberg Tech, что программа охватит не только технические темы — построение и масштабирование ИИ-приложений, но и смежные дисциплины: работу с новыми медиа, сторителлинг, продажи на этапе стартапа.

Он отметил, что основатели фонда Марк Андриссен и Бен Хоровиц давно обсуждали пересмотр системы высшего образования, но запустить собственный проект решили только сейчас.

Индустрия часто ссылается на примеры молодых основателей без диплома — от Марка Цукерберга из Meta Platforms* до братьев Патрика и Джона Коллисон, которые основали Stripe. Один из образцов такого подхода — программа Thiel Fellowship: ее в 2011 году запустил инвестор Питер Тиль для молодых людей не старше 22 лет.

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Среди ее выпускников — гендиректор Figma Дилан Филд. Гендиректор Y Combinator Гэрри Тан в октябре 2025 года заявил об ускоренном росте числа основателей 18−22 лет среди участников акселератора.

В прошлом году свою программу для выпускников школ запустила и Palantir — инженерную Meritocracy Fellowship. Гендиректор компании Алекс Карп неоднократно выступал за отказ от классического образования: по его мнению, ИИ обесценивает дипломы, и молодым людям стоит осваивать рабочие специальности, которые сложнее автоматизировать.

Сама a16z рассчитывает не только инвестировать в компании, которые основывают выпускники академии, но и трудоустроить часть студентов в портфельных компаниях фонда.

*организация, признанная экстремистской на территории РФ.

**продукт организации, признанной экстремистской на территории РФ.

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