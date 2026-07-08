Российская государственная библиотека вместе с MWS AI, входящей в MTS Web Services, разрабатывает ИИ-платформу для автоматизации библиотечных процессов — от поиска по научным фондам до каталогизации и анализа текстовых массивов. В перспективе решение планируют предложить и другим библиотекам страны, сообщили «Инку» в компании.

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Проект состоит из трех направлений. Первое — семантический поиск по научным фондам. Хранилище РГБ включает более 3,7 млн авторефератов, диссертаций и других академических работ, и сейчас поиск по ним во многом завязан на ключевые слова и рубрикаторы. Новая система должна искать материалы по смыслу запроса, а не только по совпадению терминов. На этапе пилота ИИ, по данным участников проекта, находил подходящие работы как минимум в семи случаях из десяти.

Второе направление — автоматизация каталогизации. Ежегодно библиотека получает около 100 тыс. обязательных экземпляров новых изданий, и сейчас специалист вручную присваивает каждому библиотечные индексы, предметные рубрики и метаданные. На одну запись уходит более 30 минут. В новой системе ИИ будет предлагать рубрики, индексы и описание автоматически, сокращая долю ручной работы.

Третья часть проекта касается работы с уже оцифрованными фондами. Для этого MWS AI и РГБ собираются разработать платформу поиска по полному тексту книг и отдельный инструмент для анализа нарративов — он должен помогать отслеживать тематические паттерны и сравнивать тексты. Последнюю платформу планируют открыть и для вузов.

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Технически решение строят на отечественном ПО: в основе лежит система АНСИС — аналитическая нейросетевая справочно-информационная система, а прикладные ИИ-решения создаются на базе MWS AI Agents Platform. Вся инфраструктура и данные будут размещены на серверах РГБ.

Для самой библиотеки это, по сути, попытка превратить огромный фонд не просто в хранилище, а в более управляемую и быстро обрабатываемую базу знаний. Подобные проекты показывают, что ИИ все активнее приходит не только в клиентский сервис, продажи и маркетинг, но и в тяжелые бэк-офисные процессы, где нужно разбирать большие массивы документов, присваивать метаданные и искать нужную информацию в архивах.

Что это значит для бизнеса

На языке бизнеса эта история не столько про библиотеку, сколько про работу с большими массивами текстов и документов. Компании с крупными архивами, базами знаний, юридическими документами, исследовательскими материалами или историческими данными сталкиваются с той же проблемой, что и библиотеки: информации много, а найти, разметить и использовать ее быстро сложно и дорого.

Если такие ИИ-инструменты окажутся рабочими, они могут быть полезны не только госсектору, но и корпоративным архивам, образовательным, юридическим и исследовательским платформам, где уже давно необходимы поиск по смыслу и автоматическая разметка документов.

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