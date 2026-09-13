Искусственный интеллект в Китае переходит от конкуренции в области больших языковых моделей и вычислительных мощностей к развертыванию и коммерциализации AI-агентов. Об этом говорится в отчете Научно-исследовательского института China Telecom.

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Согласно документу, спрос на вычислительные мощности в Китае, обусловленный распространением ИИ-агентов, в ближайшие два-три года будет расти почти десятикратными темпами ежегодно.

К 2029 году инференс — вычисления, необходимые для работы уже обученных моделей, а не для их тренировки, — займет 80% китайского рынка вычислительных мощностей, впервые превысив долю расходов на обучение моделей.

Капитальные затраты крупнейших китайских технологических компаний на искусственный интеллект в 2026 году прогнозируются на уровне около 600 млрд юаней (порядка $89 млрд), что составит более 10% от общего объема инвестиций в стране.

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Смещение фокуса с разработки моделей на их прикладное применение соответствует общей траектории мировой ИИ-индустрии, где после нескольких лет наращивания параметров моделей центр внимания смещается к автономным агентам, способным выполнять многоэтапные задачи без постоянного участия человека.

Для китайских компаний это означает переориентацию инвестиций с обучающих кластеров на инфраструктуру для массового инференса — дата-центры, оптимизированные под обслуживание запросов конечных пользователей и бизнес-клиентов.

Рост доли инференса в структуре вычислительных мощностей несет прямые последствия для рынка чипов и энергетики: обслуживание миллионов одновременных запросов агентов требует иной архитектуры дата-центров, чем тренировка единичных крупных моделей.

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Ставка Пекина на коммерциализацию агентов также вписывается в стратегию снижения зависимости от импортных технологий на фоне действующих экспортных ограничений США на передовые чипы.

Прогноз China Telecom Research Institute выходит на фоне активной конкуренции китайских разработчиков — Moonshot AI, DeepSeek и Alibaba — с американскими лабораториями, включая OpenAI и Anthropic, за долю на мировом рынке ИИ-сервисов.

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