Более половины проектов дата-центров в Китае теперь сосредоточено на севере и северо-западе страны, следует из новых данных BloombergNEF. Одним из центров строительства стал Уланчаб во Внутренней Монголии. Город с населением менее 2 млн человек участвует в программе «Данные на востоке, вычисления на западе», которую Пекин реализует с 2022 года, пишет Bloomberg.

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Пекин рассчитывает разгрузить восточные мегаполисы, направляя новые мощности и часть вычислительных задач в западные регионы. Там больше свободной земли и дешевле электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников.

По оценке BloombergNEF, к 2028 году север и северо-запад Китая обгонят Пекин, Шанхай и другие традиционные деловые центры: именно там будет сосредоточена крупнейшая доля вычислительных мощностей страны. DeepSeek и Z.AI уже строят в регионе дата-центры мощностью не менее 1 ГВт для развития ИИ.

Аналитики BNEF называют север и северо-запад «главным полюсом роста» отрасли: действующих мощностей там пока сравнительно мало, но застройщиков привлекают дешевая электроэнергия, прохладный климат и обилие земли. Одновременно из традиционных центров туда постепенно переносят энергоемкие задачи, для которых скорость отклика не критична.

По прогнозу BNEF, в следующие пять лет совокупная мощность работающего в китайских дата-центрах вычислительного оборудования вырастет более чем вдвое. К 2030 году потребление электроэнергии такими объектами увеличится на 151%, до 329 ТВт·ч, и достигнет 2,4% общего спроса на электричество в стране.

Пока рейтинг конкурентоспособности BNEF возглавляет дельта Янцзы. При его составлении учитываются качество связи, условия получения земли под строительство и доступ к электроэнергии. Однако дальнейшее расширение дата-центров в регионе будут ограничивать высокие тарифы и квоты на энергопотребление.

Китай выделил восемь национальных вычислительных хабов: регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, дельту Янцзы, район Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао, агломерацию Чэнду — Чунцин, а также Внутреннюю Монголию, Гуйчжоу, Ганьсу и Нинся.

Задачи между хабами будут распределять по чувствительности к задержкам. Восточные города возьмут на себя процессы, требующие почти мгновенного отклика, включая работу беспилотного транспорта, а западные регионы — облачное хранение данных, обучение моделей и другие вычисления, которые можно выполнять вдали от пользователей.

Однако одного переезда к дешевой энергии недостаточно. В некоторых регионах дата-центры строят быстрее, чем развивается электросетевая инфраструктура: подключение объекта к сети может занять больше времени, чем его возведение.

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При этом в солнечные и ветреные дни западные регионы производят больше дешевой возобновляемой электроэнергии, чем могут потребить. Дата-центры должны стать крупным потребителем этих излишков: новые проекты в национальных хабах обязаны покрывать более 80% годового энергопотребления за счет возобновляемых источников — напрямую или с помощью зеленых сертификатов.

Статус национального хаба помогает регионам привлекать инвестиции и дает им преимущественный доступ к цифровой инфраструктуре, но вместе с ним приходят и жесткие условия. Операторы должны поддерживать установленную загрузку дата-центров, соблюдать требования к энергоэффективности и выполнять норматив по доле чистой энергии.

Пекин также пытается не повторить сценарий избыточных мощностей, уже затронувший другие отрасли китайской экономики. Чтобы ограничить спекулятивные и дублирующие инвестиции, крупные проекты теперь должны получить одобрение центральных властей еще до начала строительства.

К 2030 году на север и северо-запад может приходиться треть работающих вычислительных мощностей Китая. Однако мегаполисы не выпадут из гонки: Пекин, Шанхай и другие крупные центры сохранят преимущество в качестве связи и продолжат обслуживать задачи, требующие быстрого отклика.

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